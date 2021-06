La pandemia ha reso tutti più insicuri

Gli eventi di crisi, le pandemie e le catastrofi naturali rappresentano una seria minaccia per la salute mentale delle popolazioni. Basti pensare a come la pandemia provocata dal Covid-19, secondo recenti studi, abbia avuto un impatto negativo su gran parte delle popolazioni, aumentando del 18% i sintomi di ansia e depressione.

I soggetti più esposti al rischio di sviluppare disturbi mentali, in questo periodo di pandemia, sono i giovani, le donne, i pazienti affetti dal Covid-19 e chi soffre di disturbi del sonno. I pazienti con disturbi mentali preesistenti hanno subito un peggioramento dei sintomi, con ricadute frequenti.

Chi non soffre di ansia e depressione, in questo periodo ha provato confusione e una forte insicurezza nei confronti del presente e del futuro. È difficile non incappare nelle emozioni negative e ritrovare un benessere mentale senza un aiuto psicologico.

Lo stato mentale della popolazione in piena pandemia

Le gravi carenze sanitarie, il cambiamento improvviso della quotidianità, le prognosi incerte e le limitazioni della libertà sono stati certamente dei fattori che hanno causato confusione, insicurezza e un disagio emotivo non indifferente.

La quarantena e l’isolamento sociale producono cambiamenti fisiologici come il ritmo sonno-veglia, alimentazione e l’esposizione alla luce solare. Questi sono fattori che hanno un impatto diretto sul benessere di una persona ed è fondamentale imparare ad affrontare l’insicurezza per non perdere il proprio equilibrio mentale.

L’insicurezza rappresenta il sintomo più comune sia nei grandi che nei piccini. È un sentimento causato da forte disagio emozionale, da un evento traumatico che cambia radicalmente la vita delle persone, le abitudini e le prospettive. I cambiamenti comportano delle ripercussioni negative sulle emozioni e talvolta generano reazioni disfunzionali: senso di fragilità, incertezza ed ipocondria.

Consigli su come affrontare l’insicurezza durante la pandemia

Gli esperti consigliano alla popolazione di rimanere informati per capire correttamente la situazione pandemica nel mondo e nel proprio Paese, senza esagerare. Bisogna cercare periodicamente le informazioni precise ed aggiornate sul trattamento del virus e sulla situazione dei contagi. Tuttavia, non è necessario seguire quotidianamente le novità legate all’argomento ma, al contrario, è importante spaziare su altri argomenti per allentare lo stress mentale.

L’ottimismo è il miglior metodo per uscire dall’insicurezza e ricominciare a stabilire obiettivi nel breve e lungo periodo. Unire l’ottimismo alla realtà permette di realizzare degli obiettivi concreti e reali, di riprendere la gestione della propria vita e di creare una nuova normalità.

L’aiuto di un supporto psicologico è fondamentale durante un’emergenza sanitaria, perché aiuta a gestire meglio le reazioni emotive. Grazie ai numerosi servizi disponibili online è possibile fare affidamento alle consulenze psicologiche via chat, Skype e in app.

Numerosi professionisti, inoltre, mettono a disposizione risorse gratuite su come affrontare lo stress legato al Covid-19, alla perdita economica e come analizzare il proprio livello di vulnerabilità.

Questi consigli sono adatti anche ai familiari delle persone che hanno contratto il Covid-19, caratterizzati da un disagio emotivo più forte. Tuttavia, trattandosi di un trauma familiare, come nel caso della perdita di un proprio caro, è altamente consigliato iniziare un percorso con un terapeuta.