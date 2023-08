La produzione dell’iPhone 15 è iniziata anche in India

Secondo fonti provenienti dalla filera produttiva cinese, la Foxconn, il principale fornitore di Apple, avrebbe avviato la produzione dell’iPhone 15 in India.

La produzione nel paese è iniziata solo un paio di settimane dopo che Apple aveva dato il via all’assemblaggio negli stabilimenti in Cina.

Il produttore di Cupertino ha iniziato a produrre alcuni iPhone l’anno scorso in India, ma solo alcuni mesi dopo che le fabbriche cinesi avevano iniziato a operare. Quest’anno, invece, Apple sta chiaramente cercando di colmare il divario tra i due centri di produzione. Circa il 7% della serie iPhone 14 è stata prodotta in India nel mese si marzo, una quota che sicuramente aumenterà con iPhone 15.



Naturalmente, ci sono numerosi fattori che devono essere messi a punto, come l’importazione dell’hardware che poi dovrà essere assemblato, che proviene dalla Cina e da altri Paesi. La filiera necessita ancora di un’ottimizzazione ma è comunque pronta ad accelerare la produzione.



Fra l’altro, alcuni fornitori come Pegatron e Wistron hanno ceduto le loro fabbriche a Tata Group in India e inizieranno presto la produzione di iPhone 15.

fonte