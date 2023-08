OnePlus lancia Ace 2 Pro, smartphone spettacolare con specifiche intriganti

Nella giornata di oggi è stato annunciato OnePlus Ace 2 Pro, e sarà dotato di specifiche intriganti: fino a 24 GB di RAM, ricarica rapida da 150W e un potente chipset Snapdragon 8 Gen 2. Andiamo a vedere più nel dettaglio.

Il nuovo Ace 2 Pro è il primo smartphone al mondo con soluzioni di raffreddamento di quasi 10.000 mm², grazie a un nuovo design della camera a vapore sviluppato da OnePlus. Lo schermo sarà un AMOLED da 6,74″ con una risoluzione di 2772 x 1240 pixel, tasso di aggiornamento di 120 Hz e luminosità massima di 1600 nit. Supporta anche il 100% dello spazio colore DCI-P3 e sRGB, la funzione Always-On Display e un rapporto schermo-corpo del 93,9%.

Snapdragon 8 Gen 2, abbiamo detto. Non sorprende che venga usato un chip di Qualcomm, ma c’è comunque un piacevole miglioramento delle prestazioni e riduzione dei consumi rispetto al modello base. Del resto c’è anche un sistema di raffreddamento all’avanguardia, con dissipazione del calore a doppia circolazione. Questo include diversi strati di grafite e gel termico che consentono al calore di disperdersi più rapidamente.

Ace 2 Pro ideale anche per i giochi

OnePlus Ace 2 Pro sarà anche ottimo per i giochi, specialmente quelli che richiedono una connessione. Il dispositivo infatti possiede almeno 15 elementi diversi che possono agire come antenne, e ci sono anche alcune migliorie software nella stabilità del Wi-Fi.

Le fotocamere del telefono sono invece piuttosto standard: principale da 50 Megapixel, ultra-grandangolare da 8 Megapixel e macroscopica da 2 Megapixel. La selfie cam, invece, è da 16 Megapixel.

Con la ricarica veloce da 150 W, basteranno 17 minuti per caricare l’Ace 2 Pro dallo 0% al 100%. Il sistema operativo del telefono è Color OS 3.1, e sarà disponibile in due colori: verde Aurora e grigio titanio. I prezzi partono da CNY2.999 (€375) per la variante da 12/256 GB, mentre quella da 16/512 GB costa CNY3.399 (/€425). C’è anche una versione da 24 GB/1 TB al prezzo di CNY3.999 (€500). Al momento il lancio è limitato alla Cina, ma dato che il primo Ace Pro è stato riproposto come OnePlus 10T possiamo solo sperare che questo dispositivo arrivi da noi come 11T.