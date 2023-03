La serie da gaming Asus ROG Phone 7 arriverà ad aprile

L’ultimo modello dello smartphone da gaming Asus ROG non è uscito neanche un anno fa, e già ci si prepara al lancio di uno nuovo. Si tratta questa volta di Asus ROG Phone 7, annunciato all’account di Twitter della compagnia.

Il 13 aprile, dunque, è la data di presentazione dello smartphone. Meno di un mese quindi a scoprire come sara il nuovo telefono da gaming: ma non dobbiamo per forza aspettare così tanto per farci un’idea.

Su Geekbench, infatti, sono state registrate ben tre varianti del dispositivo che ne svelano alcune specifiche. I nomi indicati sono l’Asus ROG Phone 7, 7 Pro e 7D.

Tutti e tre i telefoni utilizzeranno il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: notizia piuttosto prevedibile, ma non una cattiva sorpresa. Inoltre dovrebbero esibire schermi AMOLED FHD+ da 165 Hz. Si parla anche di una batteria da ben 6.000 mAh con ricarica veloce da 65 W. Dovrebbero tutti avere almeno 16 GB di RAM, e non è da escludere una configurazione ancora superiore a questa.