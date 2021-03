La serie di smartwatch Moto 360 sta per tornare alla ribalta

Nel campo degli orologi connessi, uno dei primi produttori ad entrare nel mercato è stata Motorola. Nel 2014, il produttore ha lanciato il suo Moto 360, il primo smartwatch con uno schermo rotondo basato su Wear OS che all’epoca si chiamava Android Wear.

Da allora Motorola sembra aver abbandonato questo settore, nonostante un secondo modello lanciato un anno dopo. Successivamente, il marchio Moto è stato rilevato dalla società canadese eBuyNow che ha lanciato una nuova versione del Moto 360 due anni fa. Di recente, abbiamo appreso che il produttore non intendeva fermarsi qui e che stava pianificando il lancio di tre orologi connessi durante l’estate: un Moto G, un Moto Watch e un Moto One.

Una seconda pagina della presentazione destinata agli investitori permette di scoprire le immagini di alcuni orologi scovati da eBuyNow.

Il retro dell’orologio svela le parole “ATM” e “GPS” che sembrano indicare l’impermeabilità e la presenza di un chip GPS. Il retro consente, inoltre, per effetto trasparenza, di scoprire una bobina, che suggerisce la compatibilità con la ricarica wireless.



Si può poi decifrare la scritta “NFC” e “Snapdragon Wear 4100” che rappresenta l’ultimo processore di fascia alta per smartwatch di Qualcomm in grado di offrire più potenza e autonomia rispetto ai precedenti.

Per ora, non è ancora chiaro quando eBuyNow intenda presentare ufficialmente ma è sicuro che la gamma Moto 360 sta per tornare alla ribalta.