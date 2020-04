La prima Smart Tv di Realme arriverà nel secondo trimestre del 2020

Realme avrebbe dovuto presentare la sua prima Smart TV per il mercato indiano al Mobile World Congress (MWC) a febbraio. L’evento è poi stato cancellato a causa della pandemia di COVID-19.



Tuttavia, l’amministratore delegato indiano della società, Madhav Sheth, ha successivamente confermato che la Smart TV arriverà nel secondo trimestre del 2020.



Anche se non abbiamo ancora una data precisa per il lancio, la Smart TV di realme dovrebbe diventare presto ufficiale nonostante lo scoppio della pandemia di coronavirus. Il suo telecomando, infatti, è stato certificato dalla Bluetooth SIG.

Il modello di telecomando ha come codice la stringa “RTRC1” e supporta il Bluetooth 5.0. È apparso sul sito Web dell’autorità di certificazione ma al momento non vi sono le specifiche tecniche dell’accessorio.



C’èè grande scarsità di dettagli attorno alla Smart TV di Realme, ma la televisione ha ottenuto la certificazione da parte del Bureau of Indian Standards (BIS). Confermato il pannello QLED che sarà disponibile in due differenti versioni: 43 e 55 pollici.