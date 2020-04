Stasera alle 19 va in onda la seconda puntata del documentario “Nella testa di Bill Gates”. Commentata in diretta da Alessandro Benetton, si tratta di un “visual couch” che, trasmesso su Netflix e a Telegram, vuole aggregare virtualmente per condividere la storia del fondatore di Microsoft.

Per non perderselo

Con ore di anticipo sull’appuntamento, sono già quasi i 700 i prenotati alla diretta su Bill Gates di stasera. Per unirsi all’incontro virtuale è semplicissimo. Per partecipare basta, infatti, sintonizzarsi sulla puntata che sarà rilasciata sulla piattaforma Netflix e accedere al gruppo Telegram appositamente predisposto a partire dalle 19.

Nella storia e nella testa di Bill Gates

La puntata di stasera catapulterà nella storia e nella testa di Bill Gates. Al centro della diretta il percorso del fondatore di Microsoft. Un protagonista della storia recente – come già Cellulare Magazine ha raccontato – non solo in campo tecnologico, economico e finanziario, ma anche della filantropia. A dimostrarlo anche il recente annuncio di Mister Gates di essere disposto a finanziare con importanti interventi la ricerca sul vaccino contro il Coronavirus. A moderare, animare e approfondire il dibattito e il documentario saranno Alessandro Benetton e centinaia di giovani in collegamento virtuale. Tra i momenti clou annunciati dell’episodio, il rapporto con Warren Buffett, il noto finanziere e uomo di borsa statunitense.

Il commento di Alessandro Benetton

“Ho sempre osservato con interesse il filantrocapitalismo di Bill Gates, anche se ho scelto di seguire la scuola di pensiero del mio mentore Michael Porter. Grazie a lui ho abbracciato il concetto di shared value, valore condiviso” dichiara Alessandro Benetton. “La filantropia e la corporate social responsibility sono necessarie ma non sufficienti, le imprese possono fare leva su economie di scala maggiori rispetto al singolo, le associazioni benefiche e talvolta anche i governi. Come? Riconcependo i propri modelli di business. Si può fare profitto risolvendo problemi sociali, pensando all’interesse di tutti gli stakeholders e alle comunità. Mi sto impegnando per trasmettere e radicare questo principio in tutte le aziende italiane con cui mi confronto” ha aggiunto il fondatore e managing partner di 21 Invest e presidente di Fondazione Cortina 2021.

Nel backstage

A organizzare l’appuntamento dedicato a Bill Gates di stasera è Starting Finance, importante community di informazione finanziaria per millennials. “Dopo l’ultimo mese di live continue su Instagram con oltre 50 dirette alle spalle abbiamo deciso di promuovere un altro momento di aggregazione. E siamo tornati a confrontarci con Alessandro Benetton, che per noi è un amico, e a invitare i tantissimi che ci seguono a vedere un documentario molto interessante. Stasera verrà affrontata, oltre ad una grande storia di economia, tanti aspetti di attivazione nel sociale e nella beneficienza, ovvero tutte le attività della Bill & Melinda Gates Foundation” ha detto Riccardo Carnevale, head of events di Starting Finance.