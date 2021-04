La versione “Pro” di Snapdragon 888 arriverà nel Q3 2021

Secondo un’indiscrezione di un noto leaker, la prossima creazione di Qualcomm chiamata Snapdragon 888 Pro sarebbe già in fase di test e arriverà nel terzo trimestre del 2021. Le informazioni provengono da Digital Chat Station che le ha pubblicate su Weibo.

La fonte afferma che vari produttori di smartphone Android stanno già testando questo processore e che il primo lotto di telefoni arriverà nel terzo trimestre di quest’anno. Come previsto, il chip dovrebbe offrire una velocità di clock maggiore rispetto all’attuale Snapdragon 888.

Una storia già vista e rivista in casa Qualcomm: a inizio anno viene rilasciato il processore di punta, per poi rivederlo nel corso dell’anno con una maggiore velocità di clock. Sembra però che solo il core principale (Cortex-X1) sarà overcloccato mentre la GPU non dovrebbe essere modificata.

Al momento, tantissimi top di gamma sono alimentati da Snapdragon 888 mentre la variante Pro sarà utilizzata su molti meno modelli premium perché non sarà un SoC di nuova generazione ma una variante leggermente più potente dello Snapdragon 888.