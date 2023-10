L’aggiornamento One UI 6 (Android 14) arriva in Italia per gli smartphone Galaxy

È passato meno di un mese dall’arrivo ufficiale di Android 14 su alcuni smartphone e, naturalmente, anche i produttori stanno lavorando per adattare le loro interfacce e applicazioni a questa nuova versione. Samsung, ad esempio, ha dedicato tempo alla sua interfaccia One UI 6, che era precedentemente disponibile in versione beta.

One UI 6 stabile disponibile

Il 30 ottobre è una data da segnare per gli utenti Samsung, poiché è il giorno in cui è iniziata la distribuzione stabile della One UI 6, basata su Android 14, per gli smartphone Samsung.

Questo aggiornamento è già disponibile per gli utenti di Galaxy S23 in Corea del Sud, Stati Uniti, Germania, Francia, e anche l’Italia è uno dei primi paesi ad essere interessato da questa distribuzione.

Come scaricare l’aggiornamento

Se possiedi un dispositivo della serie Galaxy S23, puoi verificare la disponibilità dell’aggiornamento andando nelle impostazioni del tuo smartphone. Al momento, Samsung sembra non aver inviato notifiche push per questo lancio.

Per altri modelli, bisognerà attendere ancora un po’. Samsung pianifica di adattare gradualmente la sua interfaccia per coprire una vasta gamma di modelli, compresi i dispositivi pieghevoli della famiglia Galaxy Z, i precedenti modelli Galaxy S e anche i dispositivi più accessibili della serie Galaxy A.

Novità esclusive per gli utenti Samsung

Oltre alle caratteristiche di Android 14, l’aggiornamento One UI 6 porta con sé alcune funzionalità esclusive per gli utenti Samsung. Tra queste, un nuovo pannello per le notifiche e le impostazioni rapide, opzioni aggiuntive per la schermata di blocco, nuovi widget e miglioramenti all’applicazione della fotocamera.