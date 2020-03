Lancio sul mercato italiano del Galaxy Z Flip Thom Browne Edition

Arriva in Italia il nuovo Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition. Questo smarphone pieghevole è in vendita a 2.580 euro in quantità limitata da oggi venerdì 6 marzo fino a domenica 8 marzo nello store pop-up di corso Como 10 a Milano oppure online su Samsung.com.

Galaxy Z Flip Thom Browne Edition

Caratteristiche

Il Galaxy Z Flip Thom Browne Edition combina le caratteristiche del nuovo Samsung Galaxy Z Flip e lo stile sartoriale dello stilista Thom Browne a cui è dedicato. Il dispositivo presenta un esterno grigio in pelle zigrinata, un rivestimento in vetro dal colore opaco ma al tempo stesso morbido al tatto. L’interno dello smartphone rivela più dettagli di design come le tendine a veneziana che appaiono sullo schermo ogni volta che l’apparecchio viene acceso e spento e lo sfondo personalizzato Thom Browne.

Gli accessori

All’interno della confezione del Galaxy Z Flip Thom Browne Edition, ad accompagnare lo smartphone ci sono: Galaxy Watch Active2 con un cinturino grigio in pelle e un quadrante personalizzato da Thom Browne, Galaxy Buds+ nella colorazione grigia e una custodia in pelle per l’apparecchio.