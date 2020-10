L’app migliore sul web per trasferire dati da un smartphone ad un altro

Stai cercando di trasferire i dati da un cellulare ad un altro e non sai come procedere?

Ecco MobileTrans, la soluzione migliore, più veloce ed efficace per farlo: basta seguire questa semplice guida per sapere come trasferire i dati da un telefono all’altro nel modo più semplice possibile, adottando una serie di tecniche e strumenti che si adattano a vari casi.

Ormai sono già in 50 milioni gli utenti che adottano questo sistema per il trasferimento dei dati.

Bene, adesso non resta che ritagliarsi un po’ di tempo libero, avere a portata di mano i due smartphone su cui si intende trasferire e leggere con molta attenzione come fare.

Vedrai che al termine della lettura di questa fantastica guida, sarai perfettamente in grado di spostare tutto ciò che ti interessa dal vecchio telefono al nuovo, rimanendo sbalordito dal risultato.

È inoltre possibile ripristinare i dati dai backup nel cloud risparmiando tempo e si fa tutto con un solo clic!

Semplice no?

Sto parlando di MobileTrans, un’applicazione utilizzata da ormai oltre 50 milioni di utenti e che consente di trasferire dati da un telefono cellulare a un altro, comprese app come WhatsApp e altri social network.

Cosa fare e i vantaggi dell’applicazione MobileTrans

Con questa fantastica e sorprendente applicazione (MobileTrans) oltre a trasferire dati da un telefono cellulare a un altro è inoltre possibile ripristinare i dati dai backup nel cloud.

In pratica grazie a MobileTrans è possibile fare backup di chat, foto, video, allegati e il ripristino di dati sfortunamente perduti, trasferire WhatsApp tra due smartphone anche con sistema operativo differente come lo sono Android o iOS e funziona perfettamente anche con l’app WhatsApp Business.

L’applicazione MobileTrans supporta altre app social come Viber, LINE, Kik e Wechat.

I messaggi Kik, i file di immagine e gli allegati sono tutti i principali tipi di dati di cui MobileTrans può fare il backup.

E’ possibile anche effettuare il backup delle chat LINE e ripristinare la cronologia delle chat LINE senza alcun problema.

Come fare per trasferire WhatsApp tra Android e iPhone

Prima o poi i nostri smartphone (sia con sistema Android che iOS) finiscono per essere sostituiti da un nuovo iPhone e pertanto nasce l’esigenza di trasferire le chat di WhatsApp sul nuovo dispositivo.

Niente panico: il trasferimento di WhatsApp da Android a iPhone è ora possibile effettuarlo con semplice touch e il gioco è fatto: infatti l’intera cronologia chat di WhatsApp verrà perfettamente copiata e unita sul nuovo telefono.

Stesso discorso è possibile farlo anche con iPod touch, iPad e altri tablet compatibili.

Dopo aver fatto il backup di WhatsApp con MobileTrans, si possono ripristinare i dati WhatsApp sul telefono ogni volta che lo si desidera.

È possibile ripristinare il backup di WhatsApp su qualsiasi dispositivo desiderato (stesso o diverso telefono).

Come fare il backup dei dati WhatsApp sul proprio computer

Chi di noi non utilizza WhatsApp?

Tutti, e pertanto il suggerimento consiste sempre nell’effettuare il backup dei contenuti pubblicati su WhatsApp sul proprio computer attraverso l’applicazione MobileTrans.

Non preoccupatevi MobileTrans funziona sia con Android sia con l’iPhone, evitando qualsiasi scenario indesiderato di perdita di dati.

Una volta effettuato il backup sul pc sarà possibile leggere i propri messaggi e i relativi allegati WhatsApp, direttamente sul computer.

La versione di prova gratuita di MobileTrans

Prima di effettuare l’acquisto dell’applicazione MobileTrans è possibile testarla ed utilizzarla nella sua versione di prova gratuita.

Con la versione gratuita è possibile rilevare entrambi i cellulari per verificare la connessione del dispositivo: tuttavia quando si vorrà effettivamente trasferire i dati del telefono su un altro cellulare, sarà necessario acquistare una licenza e usare la versione a pagamento.

In ogni caso la funzione di backup su MobileTrans è gratuita anche se non si acquista una licenza.

Nell’eventualità qualcosa non funzionasse basta contattare il team di supporto per ricevere la massima assistenza.

Per ricevere supporto è necessario inviare il file di registro al team di supporto e il modello corretto del proprio telefono per risolvere il problema in modo efficace.