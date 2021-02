L’app Mobile Banking di UniCredit su Huawei AppGallery

Era un’app dal peso specifico non indifferente, ed ora è arrivata ufficialmente su Huawei AppGallery: parliamo del Mobile Banking di UniCredit.

Da oggi infatti, l’app Mobile Banking UniCredit è disponibile per il download su tutti i dispositivi dotati dei Huawei Mobile Services,come le serie Mate 40, P40, Mate Xs, Mate 30 Pro, Y5P e Y6P.

“Siamo orgogliosi di accogliere un nuovo importante partner come UniCredit all’interno di AppGallery. Stiamo lavorando costantemente per offrire ai nostri consumatori un numero sempre crescente di app utili nella vita quotidiana, con un occhio di riguardo per quelle bancarie, considerate oggigiorno fondamentali. E UniCredit è senza dubbio una di queste: essenziale per tutti coloro che hanno necessità di avere la propria banca sempre con sé, a portata di smartphone. Il nostro obiettivo è quello di rendere, ancora una volta, l’esperienza d’uso dell’ecosistema Huawei sempre più completa, efficiente e sicura per tutti i nostri utenti”, commenta Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia.