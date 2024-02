L’attesa è finita, Fujifilm lancia la nuova X100VI

L’attesa è finalmente giunta al termine per gli appassionati di fotografia, con il debutto tanto agognato della nuova Fujifilm X100VI, un’autentica pietra miliare nel mondo delle fotocamere.

Dopo una lunga gestazione, costellata da rumor incessanti, il produttore giapponese ha finalmente svelato la sua ultima creazione, un vero e proprio gioiello di design e tecnologia.

La X100VI conserva il fascino senza tempo delle precedenti versioni, con un’eccellente qualità costruttiva e linee raffinate. Tuttavia, ciò che la rende veramente speciale è il suo cuore tecnologico: un sensore APS-C X-Trans CMOS 5 HR da 40,2 Megapixel, ereditato dalle prestigiose serie X-H2 e X-T5, accoppiato a una lente fissa da 23mm f/2.0. Una combinazione in grado di assicurare prestazioni di alto livello in ogni situazione.

Ma le sorprese non finiscono qui. Per la prima volta nella storia della serie X100, la X100VI è dotata di un sistema di stabilizzazione a 5 assi IBIS. Inoltre, sul fronte video, la fotocamera offre la possibilità di registrare clip fino alla risoluzione di 6,2k a 30 fps.

Il sistema autofocus avanzato, alimentato dal potente processore X-Processor 5, è in grado di rilevare una vasta gamma di soggetti con precisione, grazie alla tecnologia AI di deep learning. In più, con le 20 diverse simulazioni di pellicola, inclusa la nuova “REALA ACE“, gli utenti possono dare alle proprie immagini una varietà di tonalità distintive, aggiungendo un tocco vintage.

La X100VI mantiene anche il suo caratteristico “mirino ibrido avanzato“, che consente ai fotografi di passare fluidamente dal mirino ottico al mirino elettronico, offrendo una versatilità senza pari. Il mirino elettronico, dotato di un pannello OLED ad alta risoluzione, garantisce un’esperienza visiva di qualità.

Per celebrare il 90° anniversario di Fujifilm, è prevista anche una variante Limited Edition della X100VI, che sarà prodotta in 1.934 esemplari, disponibili in tutto il mondo, al prezzo di 2.249,99 euro. La versione standard sarà invece immediatamente disponibile a 1.849,99 euro.