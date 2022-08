L’auto elettrica di Xiaomi potrebbe essere realizzata dal Gruppo cinese BAIC

Xiaomi sarebbe in trattativa con Beijing Automotive Group Co (BAIC Group) per la realizzazione di veicoli elettrici in co-branding con Xiaomi. Lo riferisce il portale di Bloomberg.

La partnership consentirebbe a Xiaomi di raggiungere l’obiettivo di produrre auto elettriche entro il 2024 e potrebbe rivelarsi necessaria visti gli ostacoli normativi segnalati dal produttore di smartphone che hanno finora ostacolato il progetto automobilistico.

Xiaomi potrebbe anche acquistare una partecipazione nello stabilimento Hyundai n. 2 di Pechino, che BAIC e Hyundai hanno aperto nel 2002. L’impianto necessità di nuovi investimenti per realizzare veicoli elettrici, ma ha di fatto una licenza per produrre automobili in Cina.

Se tale progetto andrà in porto, le auto saranno prodotte da BAIC BluePark New Energy Technology, la divisione dei veicoli elettrici di BAIC, in co-branding con Xiaomi.

Xiaomi ha dichiarato di voler investire 10 miliardi di dollari nel prossimo decennio con l’obiettivo di produrre in serie le proprie auto entro il 2024.

Né Xiaomi né BAIC hanno per ora commentato la notizia.

Fonte