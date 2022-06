Le 5 applicazioni che ogni appassionato di calcio dovrebbe avere sul proprio smartphone

Se c’è uno sport in grado di unire persone con storie, hobby, età e professioni diverse, questo è sicuramente il calcio. All’interno di uno stadio, mentre si assiste ad una partita, si respira quel clima di condivisione difficile da trovare altrove. Ma gli appassionati di calcio oggi hanno moltissimi strumenti a disposizione per coltivare la propria passione senza dover attendere che si disputi una partita allo stadio, e uno di questi strumenti sono senza dubbio le applicazioni. Assistere ad una partita, magari in un paese lontano, in diretta; pronosticare il risultato di un evento; consultare statistiche sulle squadre e i giocatori: le migliori app oggi consentono di fare tutto questo e molto di più. Ma vediamo quali sono le 5 applicazioni che ogni appassionato di calcio dovrebbe scaricare e tenere sempre a portata di mano sullo schermo del proprio smartphone.

Per i giochi live

Giocare in tempo reale, magari mentre si guarda in tv una partita, è uno dei piaceri che non si possono negare ad un appassionato di calcio. Per questo gli operatori in ambito gambling hanno sviluppato delle app per garantire un’esperienza completa – e allo stesso tempo comoda – ai propri utenti. Tra le app per le scommesse live una delle più utilizzate è quella lanciata da Bwin perché l’applicazione è compatibile con dispositivi con sistema operativo iOS e Android, ed è proprio per questo motivo che la procedura per installare l’app Bwin cambia a seconda del sistema operativo utilizzato. Nel caso di iOS, troviamo l’app nell’Apple Store, nel caso di Android invece dovremo prima consentire l’accesso a fonti sconosciute, dalle impostazioni dello smartphone, e poi scaricare dal sito Bwin il file apk. Sono moltissimi gli eventi su cui giocare live tramite l’applicazione: troviamo gli eventi che stanno per iniziare, quelli più giocati, quelli con quote più vantaggiose. Un’esperienza da non perdere.

Per le notizie in tempo reale

Arriviamo ad un’altra app, punto di riferimento per chi vuole rimanere aggiornato sulle notizie calcistiche in tempo reale: l’app di cui non si può fare a meno, in questo caso, è One Football. One Football ti garantisce notizie su tutti i principali campionati, ma noi ti consigliamo di selezionare la squadra (o le squadre) su cui vuoi ricevere aggiornamenti: in questo modo l’applicazione ti invierà delle notifiche, per comunicarti che c’è qualcosa di nuovo che dovresti conoscere. Anche in questo caso, l’app One Football è compatibile con iOS e Android, e la trovi sul Play Store di Google o sull’App Store di Apple

Per il calciomercato

Sono molte le app sul calciomercato, ma accedendo allo Store delle app non è difficile intuire quale sia la più apprezzata: le recensioni parlano chiaro. TuttoMercatoWeb.com si colloca in cima alla classifica, ed è l’app preferita da chi vuole rimanere aggiornato sulle trattative contrattuali, sul trasferimento dei giocatori, sulla cessione di un giocatore ad un’altra squadra. Il calcio non è solo quello che si disputa in campo, allo stadio: il calcio è amato anche per le strategie, le dinamiche, le trattative che vi sono dietro. TuttoMercatoWeb.com è un’app completa, che ti permettere di accedere anche ad una web radio e ad un magazine: tutte le notizie sul calciomercato direttamente sul tuo smartphone.

Per il fantacalcio

Sono tantissime le app dedicate al fantacalcio, ma solo una è quella ufficiale: stiamo parlando di Leghe Fantacalcio Serie A TIM. Si tratta di un’app gratuita che ti permette di gestire il fantacalcio dall’inizio alla fine, dal momento dell’asta (con le diverse modalità di condurre l’asta) fino alla sua conclusione. Quali sono i vantaggi di quest’app? Perché gli appassionati di calcio e fantacalcio non possono farne a meno? Perché ti consente di giocare con i tuoi amici senza la necessità di doversi incontrare dal vivo, perché ti dà accesso a risultati e statistiche sempre aggiornate, perché ti permette di seguire la tua squadra e i suoi risultati in tempo reale. É compatibile sia con iOS che con Android? Assolutamente sì.

Per le partite in streaming

Arriviamo all’ultima app che non può mancare nello smartphone di un appassionato di calcio, e stavolta è un’app che ti permette di vedere tutte le più importanti partite in streaming: stiamo parlando di Mobdro, un’app gratuita disponibile per dispositivi iOS, Windows e Android. É utilizzata soprattutto per vedere partite, ma non solo: puoi sfruttare l’applicazione anche per ascoltare musica, vedere programmi TV o film. Il suo design è super accattivante e l’applicazione è molto intuitiva, ti consente anche di creare delle “playlist” o dei segnalibri con gli eventi di tuo interesse. Qual è l’applicazione a cui tu non riesci proprio a fare a meno?