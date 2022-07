Le app di Google si aggiornano per Android 12L

Durante la conferenza Google I/O dello scorso maggio, Big G ha presentato Android 12L, la versione di Android 12 dedicata ai tablet touchscreen.

Per rendere questa versione leggermente diversa e davvero efficace, le applicazioni installate sui tablet devono essere ottimizzate. Google sta quindi dando l’esempio con la sua suite per ufficio Workspace e le applicazioni Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni e Keep.

Il multitasking diventa più efficiente

Innanzitutto, Google sta migliorando la funzione di trascinamento della selezione tra due app aperte in modalità multitasking. Ad esempio, si potrà trascinare il testo da Chrome e rilasciarlo in un documento di testo o in una cella di un foglio di lavoro anche da Fogli a Documenti o tra più cartelle su Google Drive.

L’ergonomia di Google Drive su tablet fino ad ora mancava di praticità, soprattutto quando si lavora e si consulta più file contemporaneamente. Google lo ha capito e sta implementando un nuovo sistema di finestre. Ora è possibile aprire due finestre di Drive affiancate, per ottenere una migliore visualizzazione dei file.

Questa funzione si attiva cliccando sul menu a tre punti di qualsiasi file e cliccando su “Apri in una nuova finestra”.

Scorciatoie da tastiera del tablet

I tablet sono sempre più utilizzati in ufficio, in particolare utilizzando una tastiera come un laptop. Google sta creando scorciatoie da tastiera nelle app Drive, Documenti e Presentazioni che ti consentono di “selezionare, tagliare, copiare, incollare, annullare e ripetere”.

Tutti questi aggiornamenti di Google Workspace verranno implementati su Android 12L nelle prossime settimane. Google afferma anche che sta pianificando altri aggiornamenti e funzionalità in arrivo sui tablet Android.