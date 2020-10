Le app più utili per la crescita professionale: ecco quali scaricare

Il mondo del lavoro richiede una propensione sempre maggiore all’ampliamento dei propri orizzonti: solo chi è disposto a mettersi alla prova e crescere dal punto di vista professionale può davvero pensare di fare carriera e migliorarsi sempre più (anche a livello personale). In questo la tecnologia rappresenta un aiuto concreto non indifferente, data la sua grande utilità in termini di accessibilità alle preziosissime risorse presenti sul web.

Quali applicazioni si rivelano più utili per chi ha intenzione di crescere professionalmente? Scopriamolo qui di seguito.

Per specializzarsi o apprendere nuove skill

La tecnologia ha spalancato le porte alla conoscenza, mettendo a disposizione di ogni utente una quantità enorme di risorse e di materiali di approfondimento. Ma come fare a scegliere quelle più valide e affidabili? Fortunatamente esistono delle piattaforme sicure grazie alle quali è possibile scegliere e seguire – spesso a prezzi molto scontati rispetto a quelli di partenza – dei corsi per specializzarsi nell’ambito di interesse, leggendo prima le recensioni di chi li ha già seguiti. Piattaforme di e-learning come Udemy e Coursera sono degli ottimi esempi, poiché offrono dei corsi che consentono di affinare le proprie conoscenze tecniche, ampliando quindi gli orizzonti lavorativi e puntando a una crescita che può essere “orizzontale” o “verticale”, a seconda degli interessi specifici. Non solo specializzazione, però, perché grazie ad alcuni corsi pensati per i meno esperti si possono anche muovere i primi passi in un campo ancora completamente inesplorato, aprendo così le porte a sviluppi di crescita futura molto interessanti.

App per imparare nuove lingue

A prescindere dalla professione che si svolge, al giorno d’oggi la conoscenza delle lingue rappresenta una delle abilità più preziose e richieste nel mondo del lavoro. Per apprendere correttamente una lingua straniera, però, non basta fare bingewatching della propria serie tv preferita con i sottotitoli attivati, ma servirà necessariamente mettere delle basi solide dal punto di vista grammaticale e lessicale. Per questo sarà opportuno intraprendere un percorso tagliato “su misura”, in base al livello di conoscenza di partenza: l’app di Babbel ad esempio, disponibile anche per dispositivi iOS, permette di praticare una nuova lingua in modo efficace e veloce grazie a un approccio divertente, stimolante e personalizzato. Per avere maggiore sicurezza con la lingua straniera, poi, si può sfruttare un’app come Lingbe, che dà la possibilità di chattare o parlare direttamente con delle persone madrelingua, dunque di creare anche dei rapporti di amicizia con i parlanti nativi che vogliono approfondire l’italiano.

Per sfruttare (bene) il tempo che si ha a disposizione

Investire energie sulla propria crescita professionale (e di conseguenza personale) implica avere a disposizione la giusta quantità di tempo da dedicare alle nuove abilità e conoscenze da approfondire e mettere in pratica. Per questo motivo diventa indispensabile mantenere un certo equilibrio e riuscire a separare il tempo da dedicare alla propria routine lavorativa – ossia le ore di lavoro effettivo che vengono impiegate per portare a termine i propri compiti quotidiani – da quello che sarà destinato a questa fase di apprendimento. Bisognerà quindi trovare una soluzione che funzioni, e in questo senso un’app di gestione del tempo come RescueTime sarà una grande alleata, in quanto permette di capire quanto tempo si trascorre effettivamente sui siti e sulle app che si usano ogni giorno. In questo modo sarà possibile capire anche quali sono le principali distrazioni durante la giornata e sforzarsi di evitarle per sfruttare quei preziosi minuti in attività sicuramente più fruttuose e soddisfacenti.