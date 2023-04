Le applicazioni più scaricate: Instagram e TikTok regnano, ma Facebook scende [dati Appfigures]

Gli analisti di Appfigures hanno pubblicato un rapporto che risponde alla sempreverde domanda: quali sono le app più scaricate? Lo studio tiene conto di download effettuati sia su App Store che su Google Play, e prevedibilmente al top ci sono i social media: tuttavia anche il resto della classifica è molto interessante.

Il re delle app, come sempre, è Instagram con ben 50 milioni di download combinati. Tuttavia è una corsa molto vicina con TikTok, che peraltro l’ha sorpassato nell’App Store. Al secondo posto e quinto in totale vediamo una new entry: CapCut. Il motivo della sua popolarità è spiegato: Si tratta dell’editor di video ufficiale di TikTok, che ci si aspetta salirà ancora in futuro.

Al terzo e al quarto posto della classifica ci sono gli altri due colossi di Meta, Facebook e Whatsapp. Eppure di Facebook sull’App Store non c’è nessuna traccia: è ormai da tempo che gli utenti Apple disdegnano di questo social. Al suo posto c’è Google, che possiede addiritura 5 delle applicazioni nella top 10 dello store.

In fondo alla classifica, entrati per un pelo, ci sono Spotify e SHEIN, mentre il fanalino di coda è Messenger (che chiaramente non c’è su App Store). In totale, durante il mese di marzo sono state scaricate ben 308 milioni di applicazioni: un leggero calo rispetto a febbraio, ma niente di cui preoccuparsi.