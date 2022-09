Le cose sorprendenti che puoi fare con uno smartphone

“Sei sempre con il telefono in mano!”: questa è forse una delle frasi più frequenti che ci vengono rivolte e che nascondono (nemmeno tanto velatamente!) la sottile critica al nostro rapporto particolarmente stretto con il telefono. Non si può negare che oggi facciamo più attenzione al nostro cellulare che al portafogli, ma il motivo è semplice: gran parte della nostra vita passa dal web e lo smartphone è il punto di accesso più facile e immediato che abbiamo a disposizione.

A pensarci un attimo, sono veramente tante le cose che possiamo fare tramite il cellulare. Forse le attività che non avvengono tramite lo smartphone sono rimaste in minoranza e, visti i continui sviluppi della tecnologia, sembrano proprio essere destinate a diventare sempre di meno. Alcuni esempi di come questi piccoli dispositivi abbiano cambiato le nostre vite sono imparare una nuova lingua: su Preply puoi accedere a tutti i corsi di lingua che vuoi quando vuoi, a dei costi particolarmente competitivi e usando semplicemente il tuo smartphone.

Se pensiamo che, fino a qualche tempo fa, per imparare una nuova lingua era necessario iscriversi a una scuola di lingue, concordare gli orari e recarsi ogni volta in aula per seguire le lezioni, possiamo dire che ne abbiamo fatti di passi avanti! Quello di imparare nuovi idiomi è solo una delle tante opportunità che il nostro telefonino ci offre. Ci sono però alcune cose a cui probabilmente non avevi pensato e che potrebbero rendere la tua relazione con il telefono ancora più stretta. Quasi simbiotica!

Lo smartphone: il dispositivo più versatile finora creato

Sei sicuro di conoscere tutte le potenzialità del tuo telefonino e di non tralasciare niente che potrebbe rivelarsi importante, anche nei momenti di difficoltà? Considera che le potenzialità del telefono sono amplificate dalle app: i moderni smartphone sono creati per essere una sorta di contenitore che acquisisce le funzionalità delle app installate.

Diamo quindi un’occhiata alla nostra lista: