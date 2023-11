Le date del Black Friday 2023 di Amazon

È in arrivo il Black Friday di Amazon! Preparatevi a una settimana che si preannuncia ricca di offerte eccezionali. Quest’anno, l’evento si svolgerà dal 17 al 27 novembre 2023, periodo che comprende sia il Black Friday ufficiale del 24 novembre sia il Cyber Monday il 27.

L’annuncio è stato dato quasi sotto traccia, con un banner sul sito del celebre ecommerce, senza particolari strilli mediatici.

Eppure, mai come quest’anno, ci si attende molto dalla dieci giorni di sconti. Molti i punti da recuperare per un mercato che, nel 2023, non ha certo fatto i fuochi d’artificio.

Per i consumatori questo periodo rappresenterà un’opportunità imperdibile per fare acquisti convenienti su una vasta gamma di prodotti, dai regali di Natale agli articoli tecnologici (che fanno sempre la parte del leone), passando per i regali per genitori o amici, con opzioni a prezzi più accessibili. Per i vendor l’ultimo banco di prova prima di Natale per rimpolpare il proprio business.

Le origini del Black Friday

Il Black Friday ha origini negli Stati Uniti nel XX secolo. Il termine è stato coniato negli anni ’60 per indicare il caos generato dal traffico e dalle folle di persone che facevano acquisti il giorno dopo la giornata dedicata al Ringraziamento. Tuttavia, la pratica di offrire sconti dopo il Ringraziamento risale agli anni ’30. I commercianti cercavano di spingere le vendite in vista del periodo natalizio, dando il via a questa tradizione.

Nel corso degli anni, il Black Friday è diventato un evento di shopping su vasta scala, estendendosi anche ad altri Paesi. Oggi, è uno dei giorni di spesa più frenetici e attesi dell’anno, grazie anche alla forte spinta impressa dall’ecommerce e da Amazon in particolare.