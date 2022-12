Le nuove tecnologie sviluppate da Oppo protagoniste di Inno Day 2022

Si è aperto ufficialmente nella notte italiana l’OPPO INNO DAY 2022. L’evento, quest’anno porta un titolo di grande responsabilità: “Empowering a Better Future“. Una panoramica approfondita sulle nuove tecnologie studiate e sviluppare da Oppo in quattro settori chiave: smart entertainment, smart productivity, smart health e smart learning.

OHealth H1, MariSilicon Y e Air Glass 2

Nel 2021 OPPO ha istituito l’Health Lab e quest’anno ha creato un nuovo sub-brand di assistenza sanitaria smart: OHealth.

Il primo prodotto a marchio OHealth è un dispositivo per la salute e il benessere familiare: OHealth H1. Combina in un unico dispositivo sei funzioni di monitoraggio destinate all’uso familiare, tra cui la misurazione dell’ossigeno nel sangue, l’ECG, l’auscultazione di cuore e polmoni, la frequenza cardiaca, la temperatura corporea e il monitoraggio del sonno. Grazie a sensori di alta precisione e ad algoritmi leader del settore, OHealth H1 aiuterà gli utenti a prendersi cura della salute di tutta la famiglia. A differenza del design industriale delle apparecchiature tradizionali, OHealth H1 è un dispositivo superleggero che pesa solo 95 grammi e dotato di un piacevole design.

Dopo la prima NPU proprietaria dedicata all’imaging, MariSilicon X, OPPO ha presentato il nuovissimo SoC audio Bluetooth MariSilicon Y. MariSilicon Y introduce un nuovo Pro Bluetooth Pack sviluppato in proprio che aumenta la larghezza di banda Bluetooth del 50% rispetto ai SoC Bluetooth con le specifiche più avanzate presenti sul mercato. È interessante notare come il produttore cinese abbia preferito creare una soluzione audio proprietaria anziché affidarsi a quelle pre-integrate ad esempio nei Soc di Qualcomm, di cui l’azienda asiatica è un importante cliente, così da meglio integrare le diverse soluzioni con l’hardwre e il software dei propri dispositivi.

MariSilicon Y sarà in grado di trasmettere un audio lossless ultra-chiaro a 24 bit/192 kHz via Bluetooth, offrendo agli utenti tutti i vantaggi della connettività wireless con la stessa qualità audio di una connessione cablata e aprendo nuove possibilità di esperienze audio spaziali.

Air Glass 2: Con un peso di 38 grammi circa, gli occhiali Oppo Air Glass 2 presentano un design robusto e superleggero che include la prima lente a guida d’onda diffrattiva SRG al mondo sviluppata da OPPO. Questa lente supporterà la correzione della vista e un’ulteriore personalizzazione, rendendo il dispositivo quasi indistinguibile dai normali occhiali. Air Glass 2 sarà in grado di effettuare telefonate e traduzioni in tempo reale, accedere a strumenti di navigazione, convertire la voce in testo per le persone con problemi di udito e fornire molte altre esperienze intelligenti. I nuovi occhiali, infatti, hanno lo scopo di dimostrare le infinite possibilità di interazione uomo-macchina e di mostrare l’esplorazione tecnologica di OPPO nelle sue quattro Smart Initiatives.

Il percorso di innovazione di OPPO

Nel corso degli anni OPPO ha continuato a costruire il proprio ecosistema tecnologico unendosi a partner globali per creare una comunità aperta e inclusiva. Più di 300.000 sviluppatori e 700.000 creators hanno distribuito i loro prodotti e servizi attraverso le piattaforme di Oppo, che ha anche rafforzato la comunicazione e sostenuto gli sviluppatori e i programmatori globali attraverso l’OPPO ColorOS Hackathon.

A maggio di quest’anno, inoltre, Oppo ha lanciato il Research Institute Innovation Accelerator per sviluppare nuove soluzioni negli ambiti della tecnologia accessibile e della salute digitale insieme a professionisti della tecnologia e a imprenditori. A fine agosto, l’azienda cinese ha annunciato le 10 migliori proposte selezionate tra le 536 pervenute da 39 Paesi e regioni. A ciascuno dei dieci team è stata assegnata una sovvenzione di circa 46.000 dollari, oltre a opportunità di investimento, supporto tecnologico, partnership commerciali e promozione globale.