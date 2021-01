Le pagine Facebook si aggiornano con un nuovo look

Facebook ha lanciato una nuova esperienza di pagine ridisegnata per le varie piattaforme mobile e desktop con la speranza di dare maggiori possibilità alle aziende e creatori di contenuti nel far crescere le loro comunità.

In termini di nuove funzionalità e aggiornamenti, è stato un mese insolitamente tranquillo per Facebook che ha dovuto affrontare varie problematiche legate alla disinformazione e all’utilizzo dei dati, ma in termini di innovazioni alle sue piattaforme, le novità sono state a novembre (sezione dedicata al gaming) e a dicembre (dark mode).

Con l’ultimo aggiornamento troviamo un nuovo look: la nuova esperienza delle pagine Facebook semplifica la navigazione tra le pagine personali e quelle pubbliche. La società afferma di offrire ora “un aspetto più pulito e più snello rispetto a prima”.

Uno dei cambiamenti sostanziali che Facebook ha apportato è il nuovo feed di notizie delle pagine dedicate. Ciò consente agli amministratori della pagina di “scoprire e partecipare alle conversazioni, seguire le tendenze, interagire con i colleghi e coinvolgere i fan”. I commenti per le pagine pubbliche verranno anche spostati all’inizio della sezione dei commenti per renderli ancora più visibili.

Facebook ha anche cercato di semplificare il formato per monitorare il pubblico di una pagina abbandonando il sistema “mi piace” per favorire quello dei “follower”.

Sembra che la nuova riprogettazione includa anche degli strumenti di gestione delle pagine, tra cui la possibilità di impostare le autorizzazioni per gli amministratori riguardo alle azioni che possono intraprendere sulla pagina. In termini tecnici, si potrà concedere un accesso specifico ad attività come approfondimenti, annunci, contenuti e attività e messaggi della community.

