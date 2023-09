Ecco le prime immagini del Samsung Galaxy S24

L’attesa per la prossima serie Samsung Galaxy S24 è in costante aumento, anche se mancano ancora alcuni mesi al suo lancio ufficiale. Gli appassionati degli smartphone Samsung, tuttavia, già attendono con impazienza la presentazione, prevista in un evento Galaxy Unpacked che dovrebbe tenersi fra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2024.



E se nelle scorse settimane sono circolate voci riguardo al modello S24 Ultra, le informazioni riguardante la variante standard Galaxy S24 erano state finora scarse.

Oggi, tuttavia, l’attività congiunta dei leakers Smartprix e OnLeaks ci forniscono un primo sguardo completo al Samsung Galaxy S24, con tanto di rendering 5K e di un video a 360 gradi.





Il display frontale rimane simile al predecessore con uno schermo piatto da circa 6,17 pollici, mentre ci sono notevoli modifiche nei telai laterali, che si traducono in un’esperienza leggermente diversa. Il Galaxy S24 adotta un design del telaio piatto, un allontanamento dai bordi arrotondati visti nelle iterazioni precedenti. Questa scelta progettuale restituisce una sensazione di un dispositivo più squadrato.

Una delle modifiche progettuali più evidenti è l’inclusione di un’antenna UWB (Ultra-Wideband) sul lato. Le cornici che circondano lo schermo sono state notevolmente ridotte. Dal video, sembra che il Galaxy S24 offrirà una variante di colore azzurro fra le diverse opzioni.



In termini di dimensioni, il Galaxy S23 misurava 146,3 x 70,9 x 7,6 mm, mentre l’S24 dovrebbe essere leggermente più alto e meno largo, con dimensioni di circa 147 x 70,5 x 7,6 mm. Nonostante questi cambiamenti, la linea di entrambi i telefoni rimane molto simile.

Il pannello posteriore del telefono mantiene la continuità con il predecessore, presentando tre fotocamere che sporgono dalla scocca, accompagnate da un flash LED. I rendering suggeriscono che il pannello posteriore potrebbe essere dotato di una morbida finitura opaca, in grado di migliorare la sensazione tattile quando si stringe il telefono fra le mani.

Quali saranno le specifiche hardware del Samsung Galaxy S24

Ma cosa dobbiamo attenderci, look a parte, dalle specifiche tecniche del nuovo Samsung Galaxy S24?

Il Galaxy S24 sarà dotato di un display AMOLED dinamico con schermo piatto da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, supporto HDR10+ e protezione Gorilla Glass. Grazie alla reputazione di Samsung nella realizzazione degli schermi AMOLED, è lecito aspettarsi un’eccezionale precisione del colore, nitidezza e importanti picchi di luminosità.

Sotto la scocca, il Galaxy S24 dovrebbe nascondere un processore super potente. Sebbene i dettagli specifici rimangano confidenziali, è corretto pensare che Samsung integrerà il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Il telefono sarà dotato di una versatile configurazione con tripla fotocamera posteriore, che beneficerà dei miglioramenti computazionali di Samsung. Dato che le dimensioni e lo spessore del dispositivo non hanno subito modifiche significative, si prevede che la dimensione della batteria rientrerà nell’intervallo da 3.900 mAh a 4.000 mAh, allineandosi con l’attuale Galaxy S23.