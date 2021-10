Le speciali WatchFaces di Biatec arrivano sugli smartwatch Huawei

Huawei ha annunciato una nuova partnership con il brand di orologi di lusso Biatec rendendo disponibili per la prima volta i WatchFaces in formato digitale nella categoria dello store Huawei Temi.

Gli orologi Biatec nascono in Slovacchia e rappresentano un punto di riferimento per la tradizione del lusso e del business. Le speciali WatchFaces su Huawei Temi permettono di vestire i Watch 3 e Watch GT2 (46mm) dandogli un aspetto luxury ma al tempo stesso tecnologico.

Biatec, che nel 2020 e nel 2021 è stato nominato Superbrand (un prestigioso premio internazionale che rende omaggio ai marchi più importanti e autorevoli al mondo), ha avuto il supporto di due menti creative per dare vita a questa entusiasmante collaborazione, Tomas Joscak, Head Designer di Vienna Studios e vincitore di diversi premi di design a livello mondiale per aver realizzato WatchFaces di fascia alta, e il designer creatore di Dominus Mathias, Matus Joscak, noto per i suoi meravigliosi design di orologi. Entrambi sono stati determinanti nella digitalizzazione e nella creazione dei bellissimi e intricati WatchFaces.