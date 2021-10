Nuove informazioni su OnePlus Buds Z2

Molto di recente OnePlus ha mostrato per la prima volta le cuffie OnePlus Buds Z2, che arriveranno il 13 ottobre assieme a OnePlus 9RT. Oggi, alla vigilia dell’annuncio, sono state condivise ulteriori informazioni sulle loro caratteristiche.

Per prima cosa: ecco quello che era già noto: le Buds Z2 impiegheranno una tecnologia di cancellazione del rumore in grado di ridurre i suoni fino di 40 dB. La batteria è da 40 mAh, garantendo così 5 ore di ascolto con riduzione del rumore e 27 ore di autonomia totale.

La vera notizia arriva per quanto riguarda il comparto più tecnico. La latenza infatti è stata diminuita dai 103ms del modello precedente a 94ms. Sarà inoltre supportato il BlueTooth 5.2 per un’esperienza True Wireless-

Nei Buds Z2 ci saranno, come anticipato, tre microfoni per ciascuna cuffietta per contribuire alla riduzione del rumore. Cambiano anche le dimensioni dei driver, che passano a 11mm. Infine, sarà presente la modalità Trasparenza, che permette il passaggio completo dei suoni esterni in modo che l’utente possa prestare attenzione a ciò che gli succede intorno (funzionalità utile in città, per esempio).

OnePlus Buds Z2 arriverà in due colori, bianco e nero, e le prenotazioni in Cina partiranno dal 13 ottobre. Per le vendite, invece, bisognerà attendere il 19 dello stesso mese.