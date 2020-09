Le vendite dei Pc per il gaming raggiungeranno i 39,2 miliardi nel 2020

L’industria dei videogiochi è uno dei pochi settori in forte espansione nel 2020, con milioni di persone che trascorrono più tempo a casa e quindi online per la pandemia COVID-19. Secondo i dati presentati da SafeBettingSites.com, il fatturato globale delle vendite di PC da gioco dovrebbe raggiungere i 39,2 miliardi di dollari nel 2020, un aumento del 60% in cinque anni.

L’escalation dei Pc Gaming

Nel 2015 il mercato globale dei PC da gioco ha raggiunto i 24,6 miliardi di entrate. Le vendite di PC di fascia alta hanno rappresentato il 45% del totale, seguite dai Pc da gioco di fascia media e entry-level con una quota di mercato rispettivamente del 30% e del 25%. Si prevede che le vendite di PC da gioco di fascia media raggiungeranno la quota di mercato del 34% quest’anno, un aumento del 4% dal 2015 e genereranno entrate per 13,4 miliardi di dollari. Le entrate del segmento dei computer da gioco entry-level dovrebbero aumentare del 21,7% su base annua a 7,3 miliardi di dollari nel 2020.

I dati hanno anche rivelato che i PC da gioco di fascia media hanno registrato la crescita più significativa del fatturato, il 76% tra il 2015 e il 2020. Seguono computer da gioco di fascia alta, con un aumento delle entrate del 72% in quel periodo.

Secondo trimestre da record

Nel secondo trimestre del 2020 i Paesi EMEA hanno raggiunto i 2 milioni di unità vendute, un balzo del 33% anno su anno. La tendenza all’aumento è destinata a continuare nel terzo e quarto trimestre dell’anno, con una crescita del 16,4% su base annua e 8,2 milioni di unità vendute per l’intero anno 2020. I PC da gioco dovrebbero rappresentare oltre il 36% di questa cifra, con quasi 3 milioni di unità vendute entro la fine dell’anno. Le statistiche mostrano che i portatili da gioco aumenteranno a 5,23 milioni di unità vendute nel 2020, ovvero il 64% della spedizione totale di unità nei paesi EMEA quest’anno.