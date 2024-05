Le vendite di iPhone (con lo sconto) tornano a crescere in Cina. Ma Huawei fa paura

Le previsioni di Tim Cook riguardo a una crescita delle vendite di iPhone in alcuni mercati, inclusa la Cina, si sono rivelate esatte. Un rapporto della China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) evidenzia un aumento del 52% nelle spedizioni di smartphone di marchi esteri ad aprile (fonte: Reuters). Molti di questi dispositivi porterebbero sulla scocca il logo di Apple.

Sebbene il numero esatto non sia stato reso noto, le spedizioni di iPhone hanno registrato un significativo incremento lo scorso mese, migliorando rispetto al 12% di crescita di marzo. Il dato rappresenta una ripresa dopo il calo del 37% registrato nei primi due mesi del 2024.

Le previsioni di allora, che suggerivano un continuo declino per Apple, sembrerebbero dunque al momento smentite dai fatti.

Apple sconta gli iPhone per competere con Huawei

Tuttavia, c’è un però. L’inversione di tendenza è stata ottenuta non senza un sacrificio sul valore dei prodotti, che si sono avvalsi di forte promozionalità e di sconti che, su alcuni modelli, si sono spinti fino a fino a 2.300 yuan (circa 320 dollari). Questi sconti dovrebbero continuare a sostenere le vendite di iPhone anche a maggio.

Ma qual è il motivo per cui Apple, così restia ad abbassare i prezzi e ad utilizzare la leva della promozione, ha deciso di adottare la politica degli sconti? Il colosso di Cupertino ha dovuto in qualche modo reagire al successo di Huawei che ha lanciato la serie Pura 70 sul mercato locale. Huawei ha infatti superato Apple, diventando il secondo marchio di smartphone più venduto in Cina, subito dietro la sua ex sussidiaria Honor.

Le vendite di smartphone in Cina

Secondo i dati della CAICT, ad aprile sono stati venduti in Cina 3.495 milioni di unità di smartphone con marchi esteri, rispetto ai 2.301 milioni dello stesso mese dell’anno scorso. In totale, sempre ad aprile, sono stati venduti 22,7 milioni di smartphone, con un incremento del 25,5% rispetto all’anno precedente.

Nonostante un inizio concincente, le vendite della serie iPhone 15 in Cina si sono rivelate più deboli rispetto a quelle della serie 14.