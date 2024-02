Lenovo, da Barcellona Ai e nuovo portfolio

Al Mobile World Congress Lenovo ha annunciato un ampio portafoglio di dispositivi basati sull’Intelligenza Artificiale. Non solo, anche prodotti proof-of-concept, soluzioni software e infrastrutturali. Infine sono state svelati scenari di applicazione dell’intelligenza artificiale ibrida per alimentare soluzioni multi-dispositivo, software e servizi per una maggiore personalizzazione, collaborazione ed efficienza.

Tutto ruota intorno all’Intelligenza Artificiale

Nel cuore dell’innovazione presentata da Lenovo al Mobile World Congress (MWC) 2024 vi è una visione chiara e audace: democratizzare l’accesso all’intelligenza artificiale con la filosofia “AI for All“. L’ampio portafoglio di dispositivi, software e soluzioni infrastrutturali presentati dall’azienda testimonia un impegno a rendere la tecnologia AI accessibile a un pubblico più ampio, spaziando dalle aziende di piccole dimensioni fino ai grandi colossi industriali. Yuanqing Yang, Presidente e CEO di Lenovo, ha sottolineato come l’intelligenza artificiale di Lenovo non sia solo un mero esercizio tecnologico, ma una forza motrice per la trasformazione intelligente, capace di permeare tutti i settori e di rafforzare l’impegno dell’azienda verso pratiche sostenibili.

Pionieri del Futuro: Intelligenza Artificiale Ibrida e Personalizzazione

L’innovazione più eclatante riguarda i dispositivi proof-of-concept (Poc), che promettono di ridisegnare i confini tra il mondo fisico e quello digitale. Il Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept, con il suo display trasparente Micro-LED da 17,3 pollici, incarna questa visione futuristica, attraverso una nuova dimensione di interazione e collaborazione. Questo laptop sfrutta i contenuti generati dall’intelligenza artificiale (Aigc) per fondere la realtà virtuale con quella tangibile, migliorando significativamente l’efficienza e la creatività dell’utente. Il design innovativo permette agli utenti di interagire con gli oggetti fisici attraverso il display, sovrapponendo informazioni digitali che arricchiscono l’esperienza complessiva.

Parallelamente, il concept di display adattivo per smartphone di Lenovo e Motorola introduce una flessibilità senza precedenti, per consentire agli utenti di piegare e modellare i loro dispositivi a seconda delle esigenze personali. Questa capacità di personalizzazione, alimentata dall’intelligenza artificiale generativa, segna un passo significativo verso la realizzazione di dispositivi che si adattano alle abitudini e ai desideri individuali, offrendo un’esperienza utente realmente su misura.

Per le aziende: i PC AI

Il Mobile World Congress 2024 è stato il palcoscenico della nuova linea ThinkPad, composta dai ThinkPad T14 i Gen 5, ThinkPad T14s Gen 5, ThinkPad T16 Gen 3, ThinkPad X12 Detachable Gen 2 e ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4. Alimentati dai più recenti processori Intel Core Ultra con Intel vPro, presenti su modelli selezionati, e Windows 11, offrono un ecosistema ottimale di soluzioni hardware e software IA per accedere a livelli avanzati di sicurezza ed efficienza energetica. La caratteristica distintiva di questi nuovi dispositivi è l’integrazione profonda dell’intelligenza artificiale, che si traduce in una personalizzazione senza precedenti e in un incremento della produttività. Gli utenti beneficiano di un’ampia gamma di applicazioni software ottimizzate per l’IA, che ampliano le possibilità di utilizzo dei laptop in vari ambiti, dalla creatività alla collaborazione, fino all’analisi dei dati. Questa nuova generazione di laptop Lenovo è progettata per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni utente, offrendo una personalizzazione che va oltre la semplice configurazione hardware, per toccare l’esperienza d’uso quotidiana del dispositivo.

ThinkPad X12 Detachable Gen 2

I laptop ThinkPad e ThinkBook sono progettati per accelerare i flussi di lavoro, grazie agli strumenti software abilitati all’intelligenza artificiale, che facilitano compiti come la collaborazione a distanza, l’incontro con i clienti, l’analisi dei dati e la creazione di contenuti. Questi dispositivi non solo rendono il lavoro quotidiano più efficiente e piacevole ma aprono anche la strada a nuove modalità di interazione con la tecnologia, dove l’AI assiste attivamente l’utente, anticipandone le necessità e adattandosi alle sue abitudini.

Arriva la Smart Connect

Lenovo ha introdotto la Smart Connect, una soluzione software all’avanguardia progettata per unificare l’ecosistema digitale, facilitando un’esperienza multi-dispositivo senza soluzione di continuità. Questa innovazione rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di un ambiente di lavoro e intrattenimento più integrato, dove la transizione tra PC, smartphone e tablet avviene in modo fluido e intuitivo. Smart Connect non si limita a migliorare la produttività condividendo funzionalità tra dispositivi; mira anche a trasformare l’interazione dell’utente con la tecnologia, rendendo la condivisione di file sicura e l’accesso a applicazioni mobili su PC un’esperienza semplice e diretta. In programma per maggio 2024, Smart Connect promette di semplificare i flussi di lavoro e arricchire l’esperienza utente in un mondo sempre più connesso.

Esperienza Utente Rinnovata con Smart Connect

Con Smart Connect, Lenovo va oltre la semplice connettività, offrendo agli utenti la possibilità di esplorare nuovi orizzonti nella gestione dei propri dispositivi. Immaginate di poter iniziare a guardare un film su un tablet e, con un semplice gesto, trasferirlo sul PC per continuarne la visione, o di ascoltare un podcast sullo smartphone per poi finirlo sul laptop di casa. Smart Connect rende tutto ciò realtà, oltre a consentire la modifica di documenti o la gestione di presentazioni tra dispositivi diversi, senza interruzioni. Questa piattaforma apre le porte a un mondo in cui il lavoro, la creatività e il gioco su dispositivi diversi si fondono in un’esperienza unica e integrata, evidenziando l’impegno di Lenovo nel costruire soluzioni che rispondano alle esigenze di un utente sempre più dinamico e interconnesso.

Prezzi e disponibilità

Lenovo ha annunciato che la nuova gamma di prodotti presentati al MWC 2024 sarà disponibile anche per il mercato italiano, con una serie di opzioni pensate per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori e delle aziende. Sono stati comunicati anche i prezzi indicativi per la regione Emea, ma quelli precisi per il mercato italiano, saranno comunicati prossimamente. Tra le novità più attese, vi è il ThinkVision M14t Gen 2 Mobile Monitor with Touch Screen, che sarà disponibile da agosto 2024 a partire da € 399. La soluzione software Smart Connect, che promette di rivoluzionare l’interazione tra dispositivi multipli, è prevista per maggio 2024. Per quanto riguarda i laptop, il ThinkPad T14 Gen 5 (Intel) sarà disponibile da maggio 2024 a partire da € 1.349 + IVA, mentre il modello AMD sarà lanciato a giugno a partire da € 1.299 + IVA. Altri modelli, come il ThinkPad T14s Gen 5 e il ThinkPad T16 Gen 3, saranno disponibili rispettivamente da aprile e maggio, con prezzi che partono da € 1.449 + IVA e € 1.369 + IVA.

Si prosegue con la sostenibilità

Lenovo ha ribadito il suo impegno verso pratiche sostenibili e responsabili, presentando soluzioni innovative che mirano a prolungare il ciclo di vita dei dispositivi e a ridurre l’impatto ambientale. Una delle iniziative più significative annunciate da Lenovo riguarda il programma Lenovo Certified Refurbished. Attraverso questa iniziativa, l’azienda offre ai clienti la possibilità di adottare PC ricondizionati, che soddisfano rigorosi standard di qualità e prestazioni, contribuendo a ridurre la produzione di rifiuti elettronici e l’impronta di carbonio associata alla produzione di nuovi dispositivi. Questo programma non solo estende la vita utile dei dispositivi ma rappresenta anche una scelta economicamente vantaggiosa per le organizzazioni che cercano di ottimizzare le proprie risorse IT.

Inoltre, Lenovo sta estendendo la sua collaborazione con iFixit, un’iniziativa che consente ai responsabili IT di effettuare riparazioni rapide e mantenere i dispositivi in funzione per un periodo più lungo, riducendo i tempi di inattività e prolungando la durata dell’hardware. Questo approccio non solo riduce i rifiuti elettronici ma offre anche vantaggi economici significativi per le aziende e i consumatori, sottolineando il valore della riparabilità e del supporto post-vendita.