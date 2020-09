Lenovo ThinkPad X1 Fold: il primo PC con schermo pieghevole è qui

A inizio anno, Lenovo ha presentato sul mercato uno dei primi laptop con display pieghevole e il team dell’azienda ha approfittato di questo periodo per rielaborare leggermente il design del prodotto annunciando nella giornata di oggi la sua versione consumer.

Il ThinkPad X1 Fold è qui per dimostrare che Lenovo è in grado di padroneggiare le nuove tecnologie. Come nel caso del Galaxy Z Fold 2 di Samsung, è un prodotto vetrina che sarà venduto in quantità limitate ma che collocherà Lenovo come uno dei pochi brand in grado di poterlo fare. Il focus è quindi da ricercare nello schermo OLED da 13,3 pollici, in grado di piegarsi a metà per offrire due schermi di diagonale da 9,6 pollici. La definizione è di 2048 x 1536 pixel con un rapporto di aspetto 4:3 quando aperto e un display al 95% dello spettro DCI-P3.

Pesa meno di 1 Kg con dimensioni compatte: 15,82 x 23,6 x 2,78 cm. Ovviamente, per natura, i laptop hanno goduto di un design pieghevole per molto tempo, ma fino ad ora erano la tastiera e il touchpad a trovarsi davanti allo schermo. Lenovo integra un piccolo connettore nel PC: 2 porte USB-C e un lettore di schede SIM. Sì, perché come vetrina tecnologica, Lenovo coglie l’occasione per integrare un modem 5G, oltre al classico Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1.

Trasformare un ultraportatile abbastanza compatto in un tablet può essere comodo, ma nulla può sostituire l’esperienza di una vera tastiera fisica e per questo motivo il produttore offre una tastiera Bluetooth wireless che può essere posizionata su metà dello schermo oltre all’Active Pen da collocare sulla cover del PC.

Il ThinkPad X1 Fold è dotato di un processore Intel di 11a generazione, con 8 GB di RAM LPDDR4X a 4267 MHz e un SSD NVMe 2242 da 1 TB. La batteria integrata da 50 Wh viene fornita per 11 ore di durata della batteria e può essere ricaricata rapidamente dall’unità USB-C da 65W fornita con la macchina.

Prezzo e uscita

Prodotti da vetrina come questo sono spesso venduti a un prezzo elevatissimo perché i costi di produzione non vengono ammortizzati e le vendite non saranno numerose. ThinkPad X1 Fold è disponibile oggi per il preordine a partire da 2899 euro + IVA.