Samsung promette tempi brevi per l’arrivo della One Ui 3.0

Samsung ha confermato che i Samsung Galaxy S20, S20+ e Galaxy S20 Ultra riceveranno “presto” la beta pubblica dell’interfaccia One UI 3.0 basata su Android 11. Sebbene il futuro aggiornamento del firmware sia già disponibile come beta chiusa, sarà presto disponibile a un pubblico più ampio.

Come è consuetudine, tutti coloro che sono interessati a provare il nuovo ambiente e che sono in possesso di un dispositivo idoneo devono registrarsi tramite l’app Samsung Members. La versione beta di One UI 3.0 arriverà come primo step sul mercato interno coreano, ma prevediamo che la transizione verso l’Europa e gli Stati Uniti dovrebbe essere piuttosto veloce.

Anche i modelli di Samsung Galaxy Note20 dovrebbero ricevere la beta poco dopo il rilascio di quella per la gamma Galaxy S20. La Samsung One UI 3.0 offrirà una navigazione gestuale migliorata, una privacy ancora più stringente, autorizzazioni “granulari”, la registrazione dello schermo integrata, controlli intelligenti degli elettrodomestici di casa e le bubbles per le converszioni.