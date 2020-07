Lexar lancia i nuovi SSD portatili della gamma SL200

Il range di soluzioni per lo storage di Lexar si arricchisce con l’arrivo dei nuovi SSD portatili serie SL200. Disponibili nei tagli da 512 GB e 1 TB – ma a breve arriverà anche il 2 TB – sono resistenti, veloci e sicuri. E grazie a dimensioni e peso contenuti offrono estrema portabilità.

In grado di raggiungere velocità di 550 MB/s in lettura e 400 MB/s in scrittura, i nuovi drive SSD di Lexar rappresentano una scelta ottimale non solo per chi è alla ricerca di una soluzione di storage affidabile e ad alte prestazioni ma anche per chi pone attenzione alla sicurezza del dato. I nuovi SSD SL200 sono infatti dotati di una soluzione di sicurezza avanzata con crittografia AES a 256 bit, che permette di creare e gestire con facilità un’area protetta da password in grado di criptare automaticamente i dati.

Prezzi e disponibilità

L’SSD Lexar SL200 da 512 GB è in vendita da luglio a 149,90 euro e a 229,90 euro nel taglio da 1 TB.

Le caratteristiche in pillole