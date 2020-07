Se avete seguito la querelle politica ed economica tra Huawei e il presidente americano Trump, saprete che il colosso cinese sta lavorando tantissimo per raggiungere l’indipendenza in termini di app e non senza un discreto successo. Non solo negli ultimi due mesi è stato il gruppo che ha venduto più telefoni nel mondo ma ha anche raggiunto ottimi risultati con AppGallery, l’ecosistema di app proprietario che continua a crescere e oggi conta 60mila app già integrate con HMS Core e oltre 420 milioni di utenti attivi mensilmente in tutto il mondo, di cui 26 milioni in Europa

SPQH: Sono pazzi questi Huawei

Insomma, per dare un’ulteriore spinta al suo store, Huawei ha lanciato un’iniziativa incredibile. Tutti coloro che fino al 26 luglio scaricheranno 15 app delle 36 presenti nella Scarica e Parti Collection avranno infatti la possibilità di vincere una FIAT 500 Hybrid Launch Edition.

Partecipare è semplicissimo, basta:

Accedere al proprio HUAWEI ID

Collegarsi su HUAWEI AppGallery

Scaricare 15 App dalla Collection Scarica e Parti

Compilare i dati nella sezione dedicata del sito https://huaweimobileservices.com/it/appgallery-scaricaeparti/

La Campagna è organizzata da Aspiegel Limited ed ha validità dal 29 giugno al 26 luglio 2020. Al termine, il vincitore verrà sorteggiato e annunciato nel gruppo Facebook Huawei Mobile Services Fans Club.

Termini e condizioni al seguente link: https://huaweimobileservices.com/appgallery-scarica-e-vinci-una-fiat-500-hybrid-launch-edition/