L’FBI potrebbe avere hackerato un iPhone 11 Pro Max senza l’aiuto di Apple

L’FBI ha richiesto ad Apple di sbloccare due iPhone presumibilmente utilizzati dal killer di Pensacola in una base navale della Florida ma, a quanto pare, gli investigatori potrebbero non aver bisogno dell’aiuto dell’azienda per estrarre i dati.

Un rapporto di Forbes rivela che l’FBI recentemente si è rivolto a strumenti di hacking di terze parti per entrare in un iPhone 11 Pro Max, anch’esso coinvolto in un’indagine criminale. Si tratta del modello di ultima generazione e si ritiene che offra il sistema di crittografia più avanzato. Questo è il primo rapporto di un iPhone 11 sbloccato dalle forze dell’ordine.

L’FBI non ha confermato che l’iPhone 11 Pro Max è stato violato con uno strumento di terze parti ma l’avvocato del proprietario ha detto che il suo cliente non ha mai fornito la sua password e altri mezzi come il Face ID per sbloccare il dispositivo non erano possibili.

Dal momento che l’FBI è riuscito a penetrare negli iPhone più sicuri fino ad oggi, è chiaro che gli investigatori hanno già i mezzi necessari per violare i dispositivi Apple senza alcun aiuto. Eppure, gli investigatori stanno ancora facendo pressioni su Apple affinché sblocchi gli iPhone, con lo stesso presidente degli Stati Uniti Donald Trump che chiede alla società di intervenire e aiutare le forze dell’ordine a estrarre i dati dai dispositivi coinvolti nelle indagini penali.