LG confermerà la sua uscita dal mercato degli smartphone la prossima settimana. Lo riporta un articolo del quotidiano sudcoreano The Korea Times in cui si specifica che l’annuncio ufficiale sarà fatto la prossima settimana, il 5 aprile, dopo che una riunione del consiglio direttivo di LG avrà deciso il destino della divisione mobile in maniera definitiva.

Proprio la scorsa settimana LG avrebbe fatto l’ultimo tentativo per vendere la sua divisione mobile, che però non si è concretizzato.

Un funzionario di LG Electronics ha commentato che la società starebbe ancora prendendo in considerazione diverse strategie per il proprio business mobile, tra cui la vendita dell’intera divisione, una vendita frazionata o un ritiro completo dal mercato degli smartphone.



Inoltre, da pochi giorni sono iniziate a circolare su Twitter voci secondo cui i dipendenti di LG Mobile saranno trasferiti nella divisione elettrodomestici. Per ora, tutto ciò che possiamo fare è aspettare pazientemente la riunione del consiglio di amministrazione di lunedì per avere la posizione ufficiale sul futuro di LG Mobile.