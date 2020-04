LG annuncia una nuova filosofia di design per i suoi smartphone del futuro

LG ha rilasciato un comunicato stampa sul proprio sito Web annunciando una nuova filosofia di design destinata ai futuri smartphone dell’azienda. Il produttore afferma che questo nuovo approccio “attinge alla natura con eleganza visiva e perfezione tattile” con la volontà di allontanarsi dalla tendenza attuale del settore.

Come si può notare dagli schizzi pubblicati in apertura, il modello raffigurato presenta sia un display che una scocca posteriore curva oltre a cornici estremamente sottili. I sensori della fotocamera sono posizionati nell’angolo in alto a sinistra e allineati verticalmente. LG afferma che questo è un design della fotocamera a “gocce di pioggia” e che i lati anteriori e posteriori sono simmetrici.

Si nota anche che le dimensioni delle fotocamere del telefono sul retro diminuiscono dall’alto verso il basso mentre i lati anteriori e posteriori rimangono simmetrici. Un effetto chiamato “3D Arc Design”, per indicare che i bordi del display e del retro sono leggermente curvi allo scopo di regalare una sensazione molto più naturale quando si tiene lo smartphone nel palmo di una mano.

Non sappiamo quando vedremo qualcosa di concreto ma una cosa è certa, LG sta cercando di cambiare il proprio approccio al mercato per riprendere quote di mercato lasciate per strada.