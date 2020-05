LG estende la garanzia fino al 30 giugno

Dopo gli altri big dell’elettronica di consumo, anche LG ha deciso di estendere il periodo di compertura di assistenza gratuita per tutti i dispostivi – telefonia, elettrodomestici e prodotti audio video, climatizzatori – la cui garanzia scadeva fra l’1 marzo e il 4 maggio. Ora ci sarà tempo fino al 30 giugno 2020 per godere delle stesse prestazioni di assistenza esattamente come in garanzia. Tutti gli altri termini e condizioni della garanzia convenzionale LG, così come riportati nella cartolina di garanzia che accompagna il prodotto, rimangono invariati.

«La scelta – spiega l’azienda in una nota – nasce dalla volontà di LG di affiancare i consumatori anche in un periodo critico come quello attuale, nel quale puó diventare difficile ricorrere per tempo all’assistenza (per motivi di salute o a causa del lockdown) e puó diventare ancora più spiacevole gestire il malfunzionamento di un elettrodomestico. La decisione rientra all’interno dell’iniziativa #LGCares che esprime il sostegno dell’azienda alle persone coinvolte direttamente e indirettamente nella lotta al Covid-19 nella convinzione che la tecnologia debba e possa essere un partner essenziale non solo nella vita quotidiana ma anche in momenti di criticità, come quello attuale».

Per maggiori informazioni su #LGCares è possibile consultare il seguente indirizzo:

www.lgmagazine.it/2020/03/lg-cares/

Per maggiori informazioni sulla garanzia potete invece recarvi qui:

www.lg.com/it/supporto