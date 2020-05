Fotocamere per smartphone, ordini al ribasso. Solo Huawei li aumenta

Largan Precision, società specializzata nella fornitura di moduli per gli oiettivi degli smartphone, ha pubblicato il suo rapporto finanziario relativo ad aprile e le guideline per il prossimo trimestre.

Da questi dati si evince un calo mensile negli ordini per le fotocamere per smartphone del 14%, e del 6% circa su base annua.

Le previsioni per il periodo aprile-giugno 2020 non sono buone e per questo motivo Samsung avrebbe ridotto gli ordini del 30%. La stessa cosa l’avrebbe fatta Oppo, mentre Xiaomi avrebbe contenuto la riduzione fra il 10 e il 20%.



Chi non ha ritoccato le previsioni al ribasso è invece Huawei: il produttore cinese avrebbe addirittura aumentato i suoi ordini di circa il 5-10%, in previsione di una ripartenza del mercato cinese, che per primo è uscito dall’emergenza causata dall’epidemia di coronavirus.