LG lancia i nuovi auricolari Bluetooth true wireless Tone Free

A giugno, LG ha annunciato i suoi auricolari Bluetooth true wireless Tone Free TWS che presentavano una custodia di ricarica capace di rigenerarsi e “pulirsi” con luce UV.

Ora arriva un prodotto dall’aspetto molto simile che corrisponde al modello HBS-FN7, fornito con la stessa custodia e con tecnologia di cancellazione attiva del rumore.



Il nuovo modello ha tre microfoni su ciascun auricolare per monitorare e attenuare i suoni. Gli auricolari sono stati sviluppati insieme a Meridian Audio e sono dotati di un design in-ear. L’accoppiamento avviene tramite Bluetooth 5.1 e gli auricolari supportano i codec Bluetooth SBC e AAC.

La custodia UVnano emette luce UV che viene proiettata sui cuscinetti in silicone e sull’asticella del microfono. LG afferma che tale procedimento è in grado di debellare il 99,9% dei batteri E. coli e S. aureus 2.

La cover si ricarica tramite Usb Type-C. La durata della batteria (comprensiva del battery pack contenuto nella custodia) è di 15 ore.

Le LG Tone Free FN7 sono già in vendita in Corea del Sud a 21.900.000 corone (circa 194 dollari). Dovrebbero arrivare nel resto dell’Asia, in Europa e in Nord America nel quarto trimestre di quest’anno.