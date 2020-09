LG amplia la sua serie K 2020 pcon i modelli LG K42 e LG K52 che si affiancheranno ai dispositivi già presenti sul mercato dal mese di ottobre. I due smartphone avranno rispettivamente un prezzo di 179,90 e 229,90 euro.

L’obiettivo del lancio, come ha sottolineato in una nota David Draghi, Mobile Sales Director LG Electronics Italia, è quello di rafforzare la gamma nella fascia di prezzo dai 100 ai 300 euro, dove il produttore coreano è storicamente buon protagonista.

I nuovi smartphone puntano su design e sostanza: dal punto di vista estetico, infatti, il retro del K42 mostra un motivo ondulato dal colore cangiante, con un rivestimento UV che lo protegge da segni e graffi, mentre il modello LG K52 offre una finitura opaca “effetto seta” resistente alle impronte.

Sul fronte dell’imaging troviamo cinque fotocamere: quattro lenti posteriori (principale, ultra grandangolo, sensore di profondità e macro) e una fotocamera frontale.

Entrambi i telefon dispongono di un display da 6,6 pollici in formato 20:9 mentre si distinguono, oltre che per la potenza delle ottiche, per il quantitativo di memoria (3/64 GB il K42, 4/63 GB il K52) e per il processore (da 2,3 Ghz per il K52 e da 2,0 Ghz per il fratellino minore). La memoria può comunque essere estesa con l’impiego di schede microSD.

Disponibilità, colori e promo

Il K42 sarà disponibile in Green, Gray e Sky Blue, mentre il K52 in Blue e in White.

Anche i nuovi modelli, così come tutta la serie K 2020, sono oggetto di una promozione. Fino al 31 dicembre infatti, acquistando un modello K41S, K51S, K61, K42 e K52 presso i principali negozi di elettronica di consumo e di telefonia e su LG Online Shop si accede ad un servizio di riparazione gratuita da danni accidentali sul display valido per sei mesi dall’acquisto. Per accedere alla promozione è sufficiente registrare i dati di acquisto sul sito www.lgforyou.it/ entro quindici giorni di calendario. Informazioni dettagliate e limitazioni sono consultabili sul regolamento completo disponibile sul sito www.lg.com/it/promotions.

Scheda tecnica LG K52

Processore: Octa-core da 2.3 GHz

Display: FullVision Eye da 6,6 pollici 20:9 HD+

Memoria: 4GB RAM / 64GB ROM / microSD (fino a 2TB)

Fotocamera: Posteriori: 48 Megapixel con Quad-binning / 5 Megapixel Ultra Grandangolo (115°) / 2 Megapixel sensore di profondità / 2 Megapixel Macro Frontale: 13 Megapixel

Batteria: 4.000mAh

Sistema Operativo: Android 10

Dimensioni: 165.0 x 76.7 x 8.4 mm

Peso: 186 grammi

Rete: 4G

Colori: White/Blue

Altre caratteristiche: Tasto Google Assistant / Google Lens / AI CAM / Adesivi AR / LG 3D Sound Engine / Sensore delle impronte laterale / 8 Test Militari superati MIL-STD 810G

Scheda tecnica LG K42