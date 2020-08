LG ha presentato il suo nuovo smartphone Q92 5G. Si tratta di una versione economica dell’LG Velvet 5G. Come il Velvet, il Q92 5G è infatti mosso dal processore Snapdragon 765G abbinato a 6 GB di Ram.



Il dispositivo è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP68 e MIL-STD-810G. Sul fronte imaging offre una configurazione della fotocamera posteriore con un sensore principale da 48 Megapixel e un modulo ultrawide da 8 Megapixel. C’è anche un sensore di profondità da 5 Megapixel e un’ottica macro da 2 Megapixel.

Il display del Q92 è da 6,67 pollici con risoluzione FHD+, anche se a differenza del Velvet è costruito con tecnologia Lcd. Il pannello è interrotto solamente da un piccolo foro nel quale viene ospitata la selfie cam da 32 Megapixel.



La batteria è da a 4.000 mAh e offre la ricarica da 15 W. Il telefono gira su Android 10.



L’LG Q92 5G sarà commercializzato in un’unica versione con 6GB di Ram e 128GB di spazio di archiviazione, al prezzo di 499.000 KRW (circa 420 dollari). Le vendite ufficiali in Corea del Sud inizieranno il 26 agosto. Al momento non ci sono notizie ufficiali sull’uscita di questo smartphone nel nostro Paese.

Fonte: LG