LG presenta un display capace di allungarsi

I display pieghevoli stanno guadagnando terreno nel mercato degli smartphone, ma c’è un’altra tecnologia correlata, quella dei display estensibili, che sta emergendo.

LG Display ha infatti mostrato un pannello da 12″ che può allungarsi fino a 14″ per poi rilasciato di nuovo a 12″ senza che si possa in alcun modo danneggiare. Questo tipo di display flessibile ed elastico (o “display free-form, cioé “a forma libera” come lo chiama LG) può essere utilizzato in diversi campi, dall’abbigliamento ai mobili: questa tipologia di pannello può adattarsi facilmente a forme complesse e ha la capacità di allungarsi, caratteristica che lo rende più comodo da indossare.

LG Display prevede utilizzi in vari settori tra cui “moda, dispositivi indossabili, mobilità e giochi”.

Il display potrebbe anche trovare posto nell’industria automobilistica e aeronautica. È di qualità piuttosto elevata per essere un prototipo: a 100ppi ha una densità di pixel simile a quella di una TV 4K da 40″. E ha funzionalità RGB.

Lo schermo è costruito su uno speciale substrato di silicio utilizzato anche per le lenti a contatto. È dotato di micro-LED (inferiori ai 40 µm) in grado di allungarsi del 20% senza rompersi.

In passato il mercato ha già visto la nascita di alcuni prototipi di display estensibili, come quello di Royole l’anno scorso, in grado i allungarsi del 30%, ma l’unità demo era un piccolo pannello da 2,7″ con una risoluzione di 96 x 60px. Alcuni anni fa, nel 2017, anche Samsung aveva presentato un display estensibile, sebbene quel pannello fosse per lo più in grado di resistere alla deformazione (ad esempio premendo con forza sul display flessibile) piuttosto che allungarsi.