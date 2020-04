LG presenta Velvet: display da 6,8″, tripla fotocamera, design elegante e colori originali

LG ha presentato ufficialmente Velvet, uno smartphone che inaugura un nuovo capitolo nella storia dell’azienda coreana: Velvet è infatti un dispositivo che punta molte delle sue carte sul design, offre la connettività 5G e numeros e funzioni evolute.

Insomma, un importante cambiamento, dopo l’annuncio della cancellazione della serie G, il rilancio della gamma V e l’arrivo – ora – di Velvet, che si presenta con linee morbide e superfici lisce e levigate

Velvet: design e colori

A differenza dell’attuale trend che vede le fotocamere posteriori disposte su un riquadro sporgente, LG ha scelto per Velvet una soluzione chiamata Raindrop design dove le fotocamere e il flash non sporgono ma sono disposti in ordine decrescente di dimensione evocando l’immagine di una goccia di pioggia che cade.



Un telefono che fa del design uno dei suoi punti distintivi non poteva non presentarsi con un’ampia e originale gamma di colori: quattro le versioni. Illusion Sunset, Aurora White, Aurora Grey e Aurora Green.

Un grande display da 6,8 pollici

Lo smartphone LG offre un display OLED da 6,8 pollici con formato Cinematic FullVision da 20.5:9. Sul fronte audio, invece, il produttore coreano introduce il sistema LG 3D Sound Engine, una tecnologia che si avvale dell’intelligenza artificiale per analizzare e ottimizzare automaticamente i contenuti sonori.

Le fotocamere

LG VELVET integra una fotocamera frontale da 16 Megapxel e tre sensori posteriori così configurati: un sensore principale da 48 Megapxel, un’ottica grandangolare da 8 Megapxel e un sensore di profondità da 5 Megapxel. Anche Velvet, come V60, possiede la funzione Voice Bokeh, per enfatizzare la voce principale attenuando notevolmente i rumori di fondo, e la modalità ASMR che consente di cogliere ogni minimo suono aumentando la sensibilità dei due microfoni integrati.

VELVET è mosso dal processore Snapdragon 765 di Qualcomm, con modem Snapdragon X52 5G di seconda generazione. È compatibile con accessori esterni come il Dual Screen, uno schermo OLED aggiuntivo da 6,8 pollici, e le penne attive, per prendere appunti e disegnare.

Disponibilità

LG VELVET sarà disponibile in Corea del Sud a partire da maggio e a seguire nei principali mercati in Europa – fra cui l’Italia – Nord America, America Latina e Asia. Al momento l’azienda non ha ancora comunicato il prezzo per il nostro Paese.

Riassunto Specifiche tecniche

Processore: Qualcomm Snapdragon 765 5G Mobile Platform

Display: OLED 6.8 pollici Cinematic FullVision, 20.5:9 FHD+ (2,460 x 1,080 / 395ppi)

Memoria: 6GB RAM / 128GB ROM / microSD (fino a 2TB)

Fotocamere:

Posteriori: 48MP (F1.8 / 0.8μm / 79˚) / 8MP ultra-grandangolo (F2.2 / 1.12μm / 120˚) / Sensore di profondità da 5MP (F2.4 / 1. 12μm / 81˚)

Frontale: 16MP (F1.9 / 1.0μm / 73˚)

Batteria: 4.300mAh

Sistema operativo: Android 10

Dimensioni: 167.2 x 74.1 x 7.9mm

Peso: 180g

Reti: 5G / 4G / 3G / 2G

Connettività: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.1 / NFC / USB Type-C (compatibile con USB 3.1)

Sensori biometrici: Sensore delle impronte integrato nel display

Colori: Illusion Sunset, Aurora White, Aurora Gray, Aurora Green1

Altre caratteristiche: Speaker Stereo / AI CAM / Google Lens / Google Assistant / LG 3D Sound Engine / Resistente ad acqua e polvere (IP68) / HDR10 / Tecnologia di ricarica Qualcomm Quick Charge 4+ / 12 test militari superati (MIL-STD 810G)