Ecco i nuovi Realme X50 Pro 5G e Realme 6 Pro

Realme annuncia l’ingresso in gamma di due nuovi smartphone, che saranno ufficialmente presentati il prossimo 12 maggio con un evento in streaming alle 10 del mattino che sarà posibile seguire sui canali Facebook e YouTube del produttore. Si tratta di due modelli top di gamma: Realme X50 Pro 5G e Realme 6 Pro. Vediamoli in dettaglio, premettendo che sia i prezzi sia molte specifiche devono ancora essere comunicati.

Realme X50 Pro 5G

È il primo smartphone di Realme a utilizzare la Cpu Qualcomm Snapdragon 865 5G, che offre al modello la possibilità di navigare sulle reti 5G di nuova generazione con supporto alla tecnologia Dual-Mode 5G, che aumenta non solo la velocità ma anche consumo (del 30%) della batteria. Ben corazzato il reparto imaging, forte di un array di quattro fotocamere assistite dall’intelligenza artificiale e due selfie cam integrate nel display. Il sensore principale è da 64 Megapixel, l’ultra-grandangolare adotta invece un sensore da 32 Megapixel. Fra le altre caratteristiche comunicate: un display Super Amoled con frequenza di aggiornamento da 90Hz e ricarica veloce “SuperDart” da 65 W per la batteria a doppia cella da 4.200 mAh. Sul fronte della connettività, infine, da segnalare anche il supporto allo standard Wi-Fi 6.

Realme 6 Pro

È realizzato attorno al display Full HD+ IPS da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz. In questo caso la Cpu è lo Snapdragon 720G, cui si affiancano 8 GB di Ram e 128 GB di storage. La batteria da 4.300 mAh sfrutta il sistema di ricarica rapida VOOC da 30 W.

Sul fronte fotografico, Realme 6 Pro adotta una quadrupla fotocamera sul retro composta da una principale da 64 Megapixel, un’ottica tele con sensore da 12 Megapixel con zoom ibrido 20x, un obiettivo grandangolare con sensore da 8 Megapixel e un obiettivo macro da 2 Megapixel. Non mancano due fotocamere anteriori con sensore Sony IMX471 da 16 Megapixel e un obiettivo grandangolare da 8 Megapixel.