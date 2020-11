LG: risultati da record nel terzo trimestre grazie a elettrodomestici e Tv

LG ha annunciato il fatturato del terzo trimestre 2020 pari a 14,24 miliardi di dollari, con un utile operativo di 807,14 milioni di dollari. Sia le vendite sia i profitti sono stati i più alti (per il terzo trimestre) in 62 anni di storia di LG. Guidate dalla forte crescita del settore degli elettrodomestici e dell‘home entertainment, le vendite complessive sono aumentate del 7,8% e l’utile operativo è migliorato del 22,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Vediamo ora nel dettaglio alcuni segmenti

Home Appliance

I migliori risultati arrivano LG Home Appliance & Air Solution Company, che ha registrato un fatturato nel terzo trimestre di 5,18 miliardi di dollari, con un aumento del 15,5% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno e le vendite trimestrali più alte nella storia dell’azienda, grazie alla crescita della domanda di elettrodomestici con tecnologia a vapore come lavatrici e styler. La società ha anche registrato il più alto utile operativo del terzo trimestre di sempre, pari a 565,2 milioni di USD, con un aumento del 56,6% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno.

Home Entertainment

Va molto bene anche il mercato dell’Home Entertainment dove LG ha registrato vendite nel terzo trimestre per 3,09 miliardi di USD, il 14,3% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, trainate principalmente dalla ripresa della domanda di prodotti premium come OLED e televisori a grande schermo nei mercati maturi del Nord America e dell’Europa. Il reddito operativo di 274,88 milioni di USD è aumentato del 13,2% rispetto allo stesso periodo del 2019, a seguito di investimenti di marketing più strategici nonostante i prezzi più elevati dei pannelli LCD.

Mobile phone

Non riesce invece a decollare il segmento degli smartphone dove LG riesce solo a contenere la perdita operativa solo grazie alle economie di scala. LG Mobile Communications Company ha generato 1,28 miliardi di dollari di vendite nel terzo trimestre, invariate rispetto allo scorso anno e del 16,5% più alte rispetto al trimestre precedente. La perdita operativa del terzo trimestre si è ridotta rispetto a un anno fa a (124,9 milioni di USD) a seguito di una maggiore efficienza nella produzione, dei risparmi sui costi derivanti da un maggiore ODM (original design manufacturing) e da un aumento della domanda di modelli per il consumo di massa.