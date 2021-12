LG StanbyME: la TV wireless è realtà

Durante il CES 2022 previsto per gennaio 2022, LG Electronics esporrà il suo nuovo StanbyME TV. Questo è il primo televisore wireless, una sorta di tablet molto grande montato su un supporto regolabile.

LG StanbyME è di fatto un televisore dotato di WebOS con una diagonale dello schermo da 27 pollici. Il supporto include ruote nascoste per far scorrere la TV, inoltre, consente di ruotare e inclinare lo schermo, sia orizzontalmente che verticalmente.

Dalle immagini, dovrebbe essere possibile regolare l’altezza. LG mette in evidenza anche le opzioni di connettività wireless dello schermo per abbinarlo ad uno smartphone Android o iOS per beneficiare della modalità mirror. Il produttore coreano non cita le tecnologie utilizzate ma questo particolare modello è senza dubbio compatibile con AirPlay 2 e Miracast.

Un altro utilizzo interessante: uno smartphone può essere posizionato sul bordo superiore del televisore in modo che questo supporto possa essere anche utilizzato per le videochiamate. Anche laptop e PC possono essere collegati in modalità wireless alla TV tramite HDMI e USB. L’HDMI wireless è possibile, ma richiede un trasmettitore adatto. In modalità standby, lo schermo può mostrare immagini, foto o un calendario con l’ora corrente.

Per quanto riguarda l’autonomia, la batteria integrata dello StanbyME dovrebbe consentire una durata di tre ore mentre il retro del display è rivestito in tessuto per integrarsi al meglio tra i mobili.

LG non ha specificato nulla sulla scheda tecnica…si tratta senza dubbio di uno schermo LCD IPS, sicuramente Full-HD per limitare i consumi dello schermo.