LG annuncia tre nuove cuffie wireless con la modalità “sussurro”

LG si è ritirata dal mercato degli smartphone ma il produttore coreano prosegue con la creazione di diverse tipologie di prodotti. Oltre a televisori, monitor ci sono anche delle cuffie wireless. Dopo le sue Tone Free FN6 dotate di lampade UV-C per sterilizzarle, LG ci riprova con la sua nuova gamma di cuffie true wireless, le LG Tone Free FP5, FP8 e FP9.

Queste tre paia di cuffie wireless si distinguono dalla concorrenza aggiungendo una nuova modalità, comune alle tre cuffie, chiamata “modalità sussurro”. Questo è un modo per poter comunicare con chi è vicino durante una conversazione telefonica, senza che le persone intorno sappiano di cosa stiamo parlando.

In effetti, il problema con le cuffie wireless è la sensibilità del microfono. Bisogna parlare ad alta voce per essere ascoltato. Per ovviare a questo problema, la modalità sussurro ci consentirà di rimuovere l’auricolare destro per avvicinarlo alla bocca.

Come una vecchia cornetta del telefono, l’auricolare sinistro, lasciato nell’orecchio, permetterà di ascoltare ciò che ci viene risposto. Questa modalità consentirà anche di ignorare il rumore ambientale poiché il microfono è qui molto più vicino alla bocca e catturerà meglio la voce.

Tra le altre interessanti funzioni di queste nuove cuffie possiamo citare anche una modalità relè Bluetooth, presente questa volta solo sugli LG FP9, i modelli di fascia alta. Sarà possibile collegarli ad una sorgente cablata (come un impianto hi-fi, un televisore o un impianto video aereo) tramite un cavo in dotazione e la trasmissione Bluetooth tra il box e le cuffie.

Oltre a questa modalità di trasmissione Bluetooth dal box FP9, le differenze tra i tre modelli stanno dal lato della funzione di sterilizzazione UV (disponibile solo su FP8 e FP9), ricarica wireless (disponibile solo su FP5 e FP9) o autonomia. Gli auricolari LG Tone Free FP8 e FP9 offrono quindi un’autonomia di 10 ore per gli auricolari, senza riduzione attiva del rumore, e fino a 24 ore grazie alla custodia, mentre gli LG Tone Free FP5 sono limitati a 8 ore con gli auricolari. e 22 ore grazie al caso. La riduzione attiva del rumore è offerta su tutti i modelli.

Il produttore coreano non ha annunciato alcun prezzo, limitandosi ad indicare che saranno disponibili nel corso del mese in alcuni “mercati chiave” senza ulteriori chiarimenti.