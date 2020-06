LG Velvet in Italia a 649 euro con dual display in regalo

LG Velvet, nuovo smartphone del produttore coreano, arriva in Italia in questi giorni nella versione con 6 GB di Ram e 128 GB di memoria di archiviazione al prezzo di 649,90 euro. Sarà disponibile già questa settimana non solo nei negozi e nelle insegne di elettronica di consumo ma anche sullo shop online di LG.

Abbinata c’è anche una promozione ad hoc che consente di ottenere omaggi per un valore complessivo di circa 400 euro. Chi acquisterà o preordinerà LG Velvet entro il 30 giugno avrà in regalo le cuffie true wireless LG Tone Free, una cover in silicone trasparente ma, soprattutto, il Dual Screen: il secondo display da 6,8 pollici Oled identico a quello di Velvet che facilita il multitasking sullo smartphone. Per aderire alla promozione occorre registrare il proprio acquisto al sito lgforyou.it

La novità è stata comunicata questo pomeriggio durante una presentazione in streaming, dove LG ha illustrato nuovamente le caratteristiche tecniche del nuovo Velvet, aggiungendo qualche dettaglio e rispondendo anche alle domande dei giornalisti italiani. Alla base resta il concetto di uno smartphone che ha l’ambizione di rinfrescare e dare nuovo slancio la gamma di cellulari LG, soprattutto grazie a un inedito design, forte di un display P-Oled curvo ai bordi e di linee che si ispirano in qualche modo alla natura. Il riferimento in questo caso è al particolare incolonnamento del gruppo di ottiche posteriori. Ma lo smartphone si distingue anche da tanta parte della concorrenza per la sua scocca cangiante, in grado di cambiare colore in base all’incidenza della luce. Ed è questa una novità in casa LG.

Realizzato su solide basi, come il processore Snapdragon 765 che porta con sé la tecnologia 5G, e forte di una batteria da 4.300 mAh con ricarica cablata rapida a 25W (in confezione il caricatore è però da 16W) e wireless a 9W, LG Velvet si inserisce in gamma prendendo il posto di quello che avrebbe potuto essere del G9. Il top di gamma resta comunque il V60 ThinQ lanciato di recente. D’altra parte il prezzo è assai inferiore, tanto che LG lo definisce come smartphone in perfetto equilibrio fra prezzo e prestazioni.

La fotocamera

Il reparto fotografico è forte di un sensore da 48 Megapixel con tecnologia quad binning , per immagini e video di qualità anche in condizioni di luce non perfetta. Sul fronte video, grande enfasi è posta sul sistema di stabilizzazione grazie alla tecnologia Steady Cam. Anche la funzionalità Time Lapse regolabile, in grado di variare la velocità del video in automatico per effetti visivi di grande impatto, dà risalto al comparto. Non sono da meno i risultati sui ritratti, promette LG, grazie a bokeh morbidi che esaltano il soggetto in primo piano.

Durante la presentazione è intervenuto anche il fotografo di moda Emanuele Ferrari, che ha detto: “Oggi la tecnologia e le fotocamere che troviamo sugli smartphone permettono risultati che si avvicinano molto a quelli ottenuti con strumenti professionali. Bisogna però imparare a scattare, non solo conoscendo come impostare i parametri di scatto ma anche a comporre l’inquadratura e a utilizzare in modo corretto le varie ottiche presenti“. E aggiunge Raffaele Cinquegrana: “Imparate anche a fare i video in orizzontale, perché poi quando li guardiamo in Tv si vedono molto meglio“.

L’audio

Sotto il profilo audio c’è poi la tecnologia LG 3D Sound Engine che grazie all’intelligenza artificiale riesce a offrire il risultato migliore in base a quello che si sta guardando. C’è poi lo speaker stereo e non manca il jack audio da 3,5 mm. La tecnologia ASMR consente poi di registrare un audio perfetto anche durante i video. Per la musica, invece, c’è un registratore audio HD stereo con opzioni avanzate e funzione di mixaggio in tempo reale.

Insomma, LG Velvet si propone come uno smartphone di sostanza che, oltre a un design attuale ed elegante, offre grande ergonomia d’uso (piccole novità anche nell’interfaccia utente ma senza una vera e propria rivoluzione), prestazioni di ottimo livello e un comparto multimediale dal contenuto tecnologico elevato.

Per tutti i dettagli tecnici potete consultare questa pagina del sito Web di LG.