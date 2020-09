Siamo andati in LG Italia dove abbiamo potuto toccare con mano il nuovo smartphone LG Wing [Scheda tecnica]. È questo il primo modello frutto dell’LG Project Explorer, con cui il produttore coreano promette di innovare l’esperienza d’uso degli smartphone.

LG Wing lo fa proponendo due display Amoled: il primo da 6,8 pollici è in grado di ruotare di 90 gradi per mostrare un secondo display, anch’esso touch, più piccolo ma molto utile.

LG Wing arriverà in Italia e in Europa a fine ottobre, dopo il debutto in Corea e l’approdo negli Stati Uniti. Uno smartphone certamente non per tutti, anche perché il prezzo sarà certamente superiore ai 1.000 euro ma “abbondantemente sotto i 2mila”, come ci dice Raffaele Cinquegrana, Product Portfolio Manager di LG Italia che ci illustra nel nostro video tutte le caratteristiche di questo ambizioso quanto interessante – e convincente – smartphone.