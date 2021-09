LG XBOOM 360, lo speaker Bluetooth che è anche una lanterna

Forma conica, aspetto atipico che ricorda quasi una lanterna, suono a 360 gradi: LG XBOOM 360 è un nuovo speaker che sorprende ed è impossibile negarlo. Previsto per fine settembre a circa 400 euro, lo speaker Bluetooth di fascia alta del produttore coreano vuole coniugare design, originalità e qualità audio.

Nel suo comunicato stampa, l’azienda spiega in particolare che la forma cilindrica del suo prodotto è ridotta per ridurre la struttura dei riflettori al tweeter (1 pollice) e al woofer (5,25 pollici) in modo da evitare più distorsione possibile.

Misura 250 x 514 x 250 mm ed è progettato per uso interno ed esterno nelle notti, promettendo un suono ricco e dettagliato accompagnato da componenti di qualità. LG cita in particolare un diaframma in titanio per il tweeter del suo XBOOM 360, che beneficia di una potenza massima di 120W quando è collegato.









Il design a “lanterna” dell’XBOOM 360 non è un caso. L’altoparlante di LG ha tre modalità di illuminazione a 360 gradi (Ambient, Nature e Party) e può anche emettere effetti luminosi e sonori personalizzabili dall’app XBOOM dedicata (disponibile su iOS e Android).

L’XBOOM 360 ha infine una piccola batteria da 29 Wh che garantisce fino a 10 ore di autonomia per l’ascolto al 50% del volume senza effetti di luce attivati. Realizzato in parte con plastica riciclata e “altri materiali post-consumo”, l’altoparlante è rivestito in tessuto e disponibile in quattro colori: beige, bordeaux, nero e blu.