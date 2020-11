In occasione del nuovo titolo della serie Call of Duty, LG ha deciso di supportare Activision in qualità di partner dell’evento di lancio al pubblico italiano.

Perfetti per il gaming

La collezione 2020 di TV LG offre infatti soluzioni di TV per uso gaming sul mercato. In particolare, gli LG OLED TV sono gli unici a offrire prestazioni e caratteristiche pensate per i videogiocatori. A partire da 1 m/s di tempo di risposta e basso input lag fino all’integrazione di HDMI 2.1 con supporto a High Frame Rate a 120 fps, Variable refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) e NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync. Inoltre gli LG OLED TV sono dotati della funzione Eye Comfort Display, certificata dal prestigioso laboratorio TÜV Rhein-land, che consente di ridurre l’affaticamento degli occhi durante le sessioni di gioco.

Neri da brivido grazie all’OLED

Queste caratteristiche si affiancano alla qualità audio video permessa dal processore α9 (Alpha) Gen 3 AI. i neri perfetti degli LG OLED TV sembrano quasi fatti apposta per esaltare le ambientazioni ultra realistiche della Guerra Fredda dei primi anni ’80 di Black Ops Cold War.